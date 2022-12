El cepillo eléctrico de la colección rosa edición limitada 2022 de GHD está rebajado en Amazon para Navidad

Si las ediciones limitadas de GHD son en general una auténtica maravilla, las que se lanzan en Navidad nos vuelven un poco locas. Así que este año no debería ser una excepción, pero lo va a ser. Hace unos meses que se lanzó la edición rosa, Take Control Now, en un precioso tono orquídea, ha sido diseñada incluyendo el lema como recordatorio para que no olvides la importancia de revisar tus pechos cada mes. Y ahora puede ser el regalo perfecto para Papá Noel.

Nosotras hoy te recordamos el cepillo eléctrico de GHD, pocos regalos combinan elegancia y funcionalidad, utiliza una tecnología de vanguardia para el cuidado del cabello que te acerca un paso más a convertirte en un regalo de Navidad que nunca olvidarás. GHD es el regalo perfecto y más si gracias a Amazon te ahorras un 32% de descuento.

Cepillo eléctrico edición limitada 2022 GHD en Amazon

Se trata de una edición especial del ya icónico cepillo GHD Glide en el color más codiciado de la temporada (diga lo que diga Pantone), rosa fucsia, con funda protectora a juego y todo.

Y es que Ghd es una de las marcas profesionales más cotizadas y este Glide con tecnología cerámica e ionizador no va a ser menos, ya que promete alisar nuestro cabello en pocas pasadas con un gesto tan sencillo como peinarlo, evitando además rizos. Su diseño de cerdas de alta densidad y doble altura facilita el peinado de grandes mechones de cabello.

La temperatura que alcanza es de 185ºC, lo que garantiza la salud y el cuidado de nuestro pelo. También incluye un indicador LED de estado y un modo de suspensión automático después de 60 minutos de inactividad. Lo encontramos hoy al precio más bajo de 121,49 euros (y con entrega al día siguiente, por lo que te llegará antes de Navidad si lo pides hoy, claro).