El chaleco acolchado de Bimba y Lola al 70% de descuento con el que irás abrigada y estilosa

No en vano, en medio de modelos cropped, las firmas de moda han decidido reinventar uno de sus modelos más clásicos para adaptarlo a las últimas tendencias del sector. Esta vez fue el turno de los chalecos acolchados. Esa prenda de fondo de armario que lleva años posicionada como una de las chaquetas más trendy para la temporada de entretiempo y también para el invierno, porque después de ver un sinfín de propuestas geniales en el street style, ya no hay nadie que no tenga esta prenda en su armario.

Así que si hasta ahora han primado los modelos hasta la rodilla, ahora los llevaremos mucho más cortos. Al menos eso es lo que las tiendas de moda parecen estar pronosticando con los últimos modelos lanzados a principios de este año, 2023. Así que sí, este es el momento perfecto para deshacerse de esos chalecos largos y darle una oportunidad a los cortos.

Y una de las firmas de moda que se han lanzado a la moda de chalecos cropped es Bimba y Lola, y no solo eso sino que también nos encontramos en pleno auge de las segundas rebajas y nos ha sorprendido bajada de precio tan inesperada, el 70% de descuento.

Leer más: Así es el plumífero disponible en 3 colores diferentes que está rebajado en El Corte Inglés

Chaleco boxy acolchado Bimba y Lola

El chaleco cropped y acolchado de Bimba y Lola tiene cierre frontal con cremallera. Lo mejor, además de su descuento por las rebajas de invierno, es que tienes seis colores para elegir el que más te guste. Amarillo, negro, piedra, plata, rosa o azul turquesa según creas que tiene más posibilidades con las prendas que ya tienes, eso sí, no todos tienen el mismo precio.

Por pasar de 85 euros a menos de 30 euros, nosotras nos quedamos con el color azul turquesa, una prenda para dar color a nuestro look. ¿El porqué? Tan simple como que dejan a la vista las prendas inferiores, que son las que realmente visten el modelito.

Otro detalle a destacar es el cuello alto, que cumple con su propia función: protegernos del frío. Esto consigue que no solo sea muy estilosa y favorecedora, sino también muy funcional y la prenda perfecta para esos meses más fríos.

Ya sea con jerséis, vestidos largos de punto, camisas, blusas… Con toda prenda que se te venga a la mente. Y lo mejor es que lo podemos encontrar por 25 euros.