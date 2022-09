La chaqueta más cómoda y bonita del invierno es de Springfield, está rebajada y es de borreguillo

Las prendas de abrigo clásicas son imbatibles. Los diseños de toda la vida, que nos llevan dando calor y confort desde hace años. Esos en los que la inversión merece la pena y unas año tras año sin perder un ápice de estilo. Estas son las chaquetas de borreguillo, esponjosas, suaves y elegantes. La versión más ponible de los abrigos de peluche para usar a diario, igual de versátil que una biker de cuero, pero más calentita, igual de básica que una gabardina, pero más apta para el invierno.

El tejido de lana de oveja también arrasa en la pasarela, con firmas como Chanel, Chloé o Celine entre sus admiradores. Como los meses de lluvia y frío ya están oficialmente en curso, las tiendas low cost han incluido en sus nuevas colecciones varios modelos de la chaqueta shearling a un precio más que asequible, en colores neutros y cuyos diseños garantizan que serán las más usadas de este otoño-invierno 2021.

Ya pudimos ver el año pasado como el plumas de borreguito de The North Face triunfó en Pinterest, TikTok, Instagram y en todas las redes que te puedas imaginar. Tanto se viralizó que colgó el cartel de sold out en cuestión de días. Springfield nos va a quitar esa espinita que se nos quedó clavada y esta temporada ha lanzado una chaqueta de borreguito muy similar, ¡esta no la puedes dejar escapar!

La versión más cozy de esta chaqueta en Springfield

Se trata del abrigo de borreguillo suave de Springfield combinado con lila. Muy similar a la de The North Face aunque es cierto que es una chaqueta y no un plumífero pero la inspiración y el concepto es el mismo, así que no hay duda de que es el fichaje de este invierno.

Con bolsillos laterales y a la altura del pecho con cremallera para poder guardar todo tipo de objetos, tales como llaves, móvil, guantes…Y con goma en los puños y en el bajo para que quede ajustada al cuerpo.

Práctica, ligera y perfecta para combinar en todos tus looks de la temporada, con monos denim o negros, vestidos románticos de estampado floral o con unos vaqueros acampanados y botines de tacón, que resultan en una estética retro 70’s. Puedes conseguirla en color arena y ahora rebajada al 33%, o sea por 59,99 euros es tuya, no lo dudes, muy pronto pasará como con la The North Face, colgará el cartel de agotada.