Lleva el color en tus pies gracias a estas sandalias de tacón de Lefties

En la vida, a veces se presentan oportunidades que debemos aprovechar, ya sea en el ámbito laboral o en algo más superficial pero igual de interesante, especialmente para los amantes de la moda. En este caso, intentaremos ofrecer una explicación para este argumento…

Imaginemos que encontramos una oferta increíble que además de hacernos sentir bien, añadirá mucho estilo a nuestro armario de verano y su precio es tan bajo que no dudamos ni un segundo en comprarlo. Es una joya que viene en muchos colores diferentes, pero finalmente decidimos comprar solo uno. Después de usarlo por un tiempo, nos damos cuenta de que no podemos dejar de ponernos esa prenda y pensamos, ¿por qué no compré este artículo en todos los colores disponibles?

Este tipo de situaciones nos han pasado a menudo, por lo que como verdaderas expertas en arrepentimiento, aconsejamos no dejar escapar estas sandalias tipo mule de Lefties bajo ningún concepto. Nosotras, sin duda, las ficharemos en azul, verde y naranja (y si hubiera más colores, también los compraríamos).

Sandalia tacón mule Lefties

Se trata de un zapato tipo sandalia de tacón, pero destalonado, cuenta en la parte delantera con el detalle de tiras trenzadas, tacón ancho de 7,5 centímetros y punta cuadrada.

Estas sandalias tipo mule de Lefties están disponibles en varios tonos, como el azul eléctrico, el Klein o el índigo, da igual como se llame, lo que realmente importa es que se adaptan perfectamente a nuestro armario. También podemos conseguir este modelo en color naranja para dar un toque de estilo a nuestros looks más simples durante el verano y, al mismo tiempo, realzar nuestro bronceado.

Por último, también podemos encontrar estas sandalias tipo mule de Lefties en color verde. Como dice el refrán, «quien de verde se viste, por guapa se tiene». No sabemos si vestir nuestros pies con este verde es un poco presumido con la belleza de nuestras extremidades, pero lo que sí sabemos es que estas sandalias son lo más.

En definitiva tienen la altura del tacón perfecta, un diseño atemporal y una paleta de colores vibrantes y alegres, estos tres pares de sandalias tipo mule van a quedar perfectos nuestro zapatero. Además, lo mejor de todo es que su precio es muy asequible, solo 19,99 euros.