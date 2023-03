Lefties tiene la blazer que necesitas para ir elegante esta Semana Santa

La Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina y parece que el mes de marzo se ha pasado volando. Estamos ya oficialmente en esos primeros días de la primavera y son muchos los eventos elegantes y ocasiones especiales que están por venir durante estas fechas. Lefties tiene justo lo que necesitas si quieres ir sencilla pero elegante a cualquier evento.

Si algo tiene la Semana Santa, es que nos da la excusa perfecta para arreglarnos. Durante esos días de procesiones y festivos, encontramos días como el Domingo de Ramos, donde nunca está de más contar con un buen modelito y no siempre tenemos la suficiente variedad en nuestro fondo de armario como para poder elegir.

La blazer de Lefties perfecta para convertir cualquier look básico en elegante

Si hay una prenda que es sencilla, cómoda, combinable y además consigue vestir un montón, esas son las blazer y americanas. Con la llegada de la primavera, no hay quien no cuente con alguna que otra blazer en su fondo de armario. Vienen genial y además podrás dar un toque de lo más elegante incluso al look más básico.

Una prenda con glamour y estilo que además sienta como un guante, cuando hemos visto esta blazer rústica de tejido ligero en las nuevas colecciones de Lefties, no hemos podido evitar echarle un ojo. Es justo lo que necesitas para esta Semana Santa e incluso para cualquier evento de la temporada.

Se trata de una blazer de manga larga con hombreras y cuello solapa. Cuenta con detalle de falsos bolsillos y botones decorativos a contraste y está confeccionada en un agradable y cómodo tejido rústico compuesto por un 85% de viscosa y un 15% de lino, materiales ligeros y fresquitos, perfecto para días calurosos.

Una blazer que podrás combinar tanto con unos pantalones de pinzas o estilo traje como con unos vaqueros para un estilo más desenfadado, ¡las posibilidades son infinitas! Podrás encontrarla tanto en blanco crudo como en amarillo en tiendas físicas de Lefties o en su página web a un precio de 17,99 euros.