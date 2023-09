¿Cómo complementar tu dieta? Los mejores panes para adelgazar

Una dieta siempre resulta un trago duro por el que muchos tienen que pasar tarde o temprano. Al ponerse en manos de un especialista, muchas personas, en ocasiones, reciben una mala noticia inesperada: tienen que renunciar a algunos alimentos que forman una parte importante dentro de su día a día.

Y en una dieta mediterránea como la que se halla extendida por nuestro país, el pan no solo conforma la base fundamental de nuestra alimentación, sino que, además, por norma general, suele ser el primer alimento que eliminan de nuestra dieta los expertos cuando lo que necesitamos es bajar de peso. Pero no hay por qué preocuparse, no está todo perdido, ya que siempre hay alternativas. Sin ir más lejos, en supermercados como Mercadona.

Las opciones para seguir consumiendo pan sin saltarse la dieta

La eliminación de carbohidratos es uno de los aspectos fundamentales de la mayoría de dietas. Y ello, casi siempre, se lleva consigo por delante al pan. No obstante, lo cierto es que sí existen algunos panes que son recomendados por expertos nutricionistas en dietas en las que se busca el déficit calórico, por lo que no será necesario eliminar el pan, sino simplemente cambiarlo.

Tipos de panes.

Por lo general, el pan más saludable es aquel que cumple dos características fundamentales: en primer lugar, que contiene más grano. En segundo lugar, el que se componga por un 100% de harina integral. Por ello, si vamos a consumir cualquier tipo de pan, los nutricionistas están de acuerdo en elegir una de las tres siguientes opciones.

El pan de centeno es un pan elaborado a base de harina de centeno, por lo que resulta una gran fuente de proteínas, fibras y carbohidratos de absorción lenta, siendo uno de los más empleados en todo tipo de dietas. El pan de avena es otra de las opciones más buscadas, ya que cuenta con una fibra soluble ideal para reducir el colesterol. Por último, el pan de trigo 100% integral es la tercera opción escogida, ya que es mucho más rico en nutrientes que el pan blanco, además de presentar un alto contenido de fibra.

Tres opciones que no implican que estos panes tengan menos calorías que otros, ya que esta cifra suele ser la misma en casi todos. Sin embargo, los tres mencionados tienen un mayor efecto saciante y aportan más fibra, por lo que no será necesario consumir la misma cantidad que con un pan blanco. Esto está directamente relacionado con una menor absorción de glucosa, lo cual favorece la regulación de nuestro peso, y, por tanto, los convierte en opciones perfectamente compaginables con cualquier tipo de dieta.