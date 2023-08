El secreto tras la dieta ideal para ganar masa muscular en tiempo récord

A lo largo de los últimos años, el entrenamiento de musculación se ha generalizado en gran medida en personas de todas las edades, gracias, en gran parte, a la masificación de gimnasios y centros deportivos de las que hemos sido testigos a lo largo de los últimos años. Unos centros que, como principal objetivo, apuestan por la tonificación y aumento de masa muscular.

Es importante remarcar la diferencia entre dos formas muy distinguidas a la hora de abordar este proceso muscular y todo lo que conlleva a su alrededor. Y es que este proceso consta de dos partes muy diferenciadas: la tonificación y el aumento de volumen de la masa muscular.

Durante la etapa de definición, el objetivo no es otro sino el de definir los músculos con la menor grasa posible, para lo cual se llevan a cabo ejercicios con un peso intermedio y muchas repeticiones. Por otro lado, en lo relativo a la etapa de volumen, se trabaja con la masa muscular en busca de aumentar su volumen.

La importancia de la dieta en una etapa de volumen

Más allá de las prácticas en el gimnasio y demás centros deportivos, la alimentación también constituye un aspecto fundamental a la hora de conseguir nuestros objetivos. Y las dietas a llevar a cabo entre una y otra etapa no pueden ser más distintas: durante el proceso de definición, los expertos nutricionistas recomiendan apostar por una dieta de déficit calórico. Por otro lado, en la etapa de volumen, es imprescindible apostar por una dieta hipercalórica.

Es precisamente en este concepto en el que nos centraremos hoy. Y es que existen dietas diseñadas de forma exclusiva para estas etapas de ganancia muscular. Y por lo general, consisten en dietas que constan de una ingesta determina de kilocalorías, así como un reparto de los macronutrientes que consume nuestro cuerpo, con el objetivo de aumentar la energía en nuestra dieta, lo cual se traduce en mayores capacidades a la hora de practicar el ejercicio.

Pero, ¿qué es lo más importante en este tipo de dietas? El aspecto fundamental parte del aporte de carbohidratos y proteínas a nuestra dieta. Dos complementos que se encargan de proporcionar energía a todos los órganos de nuestro cuerpo, así como también se encargan de fortalecer todos los huesos, músculos, y sistemas dentro de nuestro cuerpo.

Y en este sentido, existen algunos alimentos imprescindibles a la hora de conformar este tipo de dietas, en busca de un aumento de la masa muscular: huevos, carnes magras, copos de avena, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, pescados azules y cereales integrales, son algunos de los que pueden y deben conformar todas y cada una de nuestras comidas.

En lo relativo a las cantidades necesarias para alcanzar nuestros objetivos en tiempo récord, lo más adecuado es acudir a un especialista que estudie nuestra situación a nivel individual y establezca unos parámetros que se adecuen a ella. No obstante, las medidas estimadas en un adulto para aumentar un gramo de grasa, indican que es necesaria la ingesta de 8 kilocalorías.

Esto implica que, para aumentar medio kilogramo de masa muscular por semana, es recomendable consumir un extra que gira en torno a las 400 o 500 kilocalorías al día, lo que se traduce en un aporte de entre 2.500 y 3.500 kilocalorías a la semana. Todo ello teniendo en cuenta, como es evidente, el suplemento extra de proteína que brindan este tipo de alimentos a nuestro organismo.

No obstante, se trata de una dieta que no dará el resultado deseado si no se compagina con la práctica de un ejercicio efectivo, del mismo modo que sucede a la inversa, es imposible aumentar masa muscular entrenando mucho, pero sin llevar a cabo una dieta efectiva. Por otro lado, es importante remarcar que este tipo de dietas deben estar supervisadas por profesionales y que, más allá de esto, son recomendables únicamente en las mencionadas fases de ganancia de masa muscular.