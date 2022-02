El complemento para evitar resfriados de Decathlon por menos de 2 euros

Aunque ya llegamos a la recta final del invierno, el frío sigue y seguirá con nosotros unos meses más. Por suerte o por desgracia, esta cuestión nos obliga a ir bien abrigados y protegernos de las inclemencias del tiempo. Recordemos que en muchas partes de España en febrero todavía puede incluso nevar, además de que mucha gente practica deportes de invierno que les obligan a ir equipados hasta el cuello.

Y precisamente el cuello es una de las partes por las que más cogemos frío, y padecemos catarros, resfriados… Por eso es conveniente tenerlo protegido por el bien que nos trae, además de repeler el frío… Si no eres muy de bufandas o haces deportes de invierno, Decathlon tiene, por menos de 2 euros, el accesorio ideal para vestir o llevar a cualquier parte.

La braga para el cuello ideal de Decathlon para combatir el frío

Nos referimos a la braga de cuello de la marca Wedze, que es propia de Decathlon y comercializa todo tipo de productos relacionados con los deportes de invierno. Es de color negra, y vale tan solo 1,99 euros.

La braga de cuello es de fibra polar. No tiene más. Sencillo, barato y muy eficiente para repeler el frío y mantenernos alejados de los resfriados. Tiene un tacto muy suave, y no tiene etiquetas en su interior, por lo que no nos molestará a la hora de ponérnosla y abrigarnos.

Está confeccionada en un 100% poliéster reciclado, y gracias a la fibra polar podrás tener todo el calor y tener la mayor suavidad al mismo tiempo. Si te agobias con ella, te la quitas y la puedes guardar en la mochila o incluso en un bolsillo, ya que es tremendamente versátil.

