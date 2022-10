El conjunto color block de Mango por el que apuesta Meghan Markle

Durante toda su época como royal, Meghan Markle ha dado muestras de su buen ojo a la hora de escoger los patrones más favorecedores para su armario. La duquesa de Sussex guarda entre sus favoritos vestidos camiseros, diseños de silueta ajustada y sin mangas, vestidos capa… pero sin duda los conjuntos color block están entre sus grandes favoritos (y es de los que más veces ha lucido).

¿Lo último? Después del fallecimiento de la reina Isabel II, los duques de Sussex tuvieron que realizar una sesión fotográfica entre los que se encontraban todos los miembros de la familia real británica, a destacar el rey Carlos III, la reina consorte Camila, el príncipe William y Kate Middleton.

Leer más: Zara lanza un vestido que disimula el abdomen y estiliza la cintura

En este nuevo retrato de Meghan Markle y el príncipe Harry, ambos se cogen de la mano sutilmente. La duquesa posa algo más seria que el príncipe, ambos visten color block, el príncipe con un traje azul y un rostro más alegre, mientras que la duquesa de Sussex viste un look totalmente rojo.

Esta tendencia surgió en primavera, se convirtió en una de las obsesiones de las influencers. Consiste en apostar por usar uno o dos colores y combinarlos en bloque en un look. Se trata de una moda que ayuda a dar un aspecto más atrevido y alegre a los estilismos.

El total look de Mango

Meghan Markle ya se ha sumado esta temporada al color block, en el retrato con el príncipe Harry optó por una blusa de gasa con lazo al cuello de color rojo, acompañado de unos pantalones de traje en la misma tonalidad.

En Mango hemos encontrado una propuesta asequible para que puedas inspirarte con el look de la duquesa. Se trata de un pantalón de traje fluido de color rojo, tiro alto y corte recto. Su precio es de 49,99 euros.

Como parte superior, no es una blusa lo que hemos encontrado, sino una blazer del mismo color con tejido fluido, cuello en pico y puños abotonados. Esta prenda cuesta 79,99 euros.

La ventaja de este tipo de looks es que resulven muy fácil y un día en el que no sabes qué ponerte. Además, son sofisticados y pueden ser una buena idea de look para llevar a eventos especiales.