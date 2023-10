Los consejos imprescindibles para convertir un baño pequeño en una estancia de lujo

El mundo de la decoración es un terreno inhóspito para muchos, y que cuenta con una ingente cantidad de posibilidades a la hora de adaptar cualquier estancia del hogar no solo a nuestros gustos, sino también a las necesidades decorativas que podemos llegar a tener en una estancia concreta. Y son muchos los elementos a tener en cuenta para cada estancia, de la mano de plataformas como Leroy Merlin.

Por ejemplo, y aunque no lo parezca en primera instancia, el baño es una de esas estancias con las que tenemos que apostar a tiros ganadores si lo que queremos es hacerlo bonito y práctico. Y es que los baños pequeños son habituales en millones de hogares, lo cual no implica que no se pueda decorar bonito. Y hoy os daremos algunos consejos que lo demuestran.

Las claves para dar un lavado de cara completo a un baño pequeño

Lo principal a la hora de decorar cualquier estancia es hacerla funcional. Más aún si cabe en una estancia como el baño, en la que, por norma general, se llevan a cabo una larga cantidad de tareas, motivo por el cual es imprescindible tener todo a mano. Pero, por el contrario a lo que muchos piensan, es posible combinar estética y funcionalidad para hacer de tu baño uno sumamente especial.

Foto: Pexels.

Lo primordial a la hora de aprovechar al máximo el espacio de un baño pequeño son los muebles a medida. Si elegimos unos muebles que no se adaptan a cada rincón o cada esquina, terminaremos por desaprovechar grandes espacios, por lo que los muebles a medida son una de las claves para dar a nuestro baño una distribución efectiva que maximice nuestras posibilidades.

El segundo consejo para dar un aire distintivo a nuestro baño es que menos es más. Por ello, es conveniente apostar por la sencillez para no sobresaturar un espacio reducido. En ocasiones, un lavabo, un váter y una ducha son más que suficientes para brindar a nuestro baño la utilidad imprescindible en todos los aspectos sin renunciar a lo necesario.

En lo relativo a los colores, la sencillez también es fundamental, por lo que el blanco y negro son las apuestas más prácticas y elegantes. Ya sea con un blanco total que apuesta por las líneas y pegue con todo, o por un blanco con algunos toques negros, que ofrecerán un toque de neutralidad y elegancia con el que la sensación de amplitud será mucho mayor.

Foto: Pexels.

Más allá de eso, el simple hecho de decorar con pequeños detalles todos aquellos espacios huérfanos, como puede ser la parte superior del váter, o cualquier lugar del lavabo, también es más que suficiente para brindar una sensación de espacio lleno que hará que nuestro baño también parezca otro. Y con estos sencillos complejos, tu baño pequeño será el espacio justo y necesario para todo lo necesario dentro del propio baño.