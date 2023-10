Los consejos clave para convertir tu hogar en toda una ‘casa del terror’ este Halloween

Dentro de todas las festividades que toman lugar a lo largo del año, Halloween es una de las favoritas de miles de personas, que aprovechan lo máximo posible a lo largo del mes de octubre para dar a su hogar ese toque terrorífico tan imprescindible para lograr una decoración en condiciones con motivo de esta celebración.

Una celebración anglosajona que, sin embargo, a lo largo de los últimos años ha llegado a España en mayor medida. Algo que no solo se puede observar no solo en el hecho de que el 31 de octubre las calles se llenan de niños y no tan niños disfrazados con todo tipo de trajes terroríficos, sino que, otros muchos, buscan precisamente lograr esa estética de horror en su propio hogar.

Son muchas las plataformas como Amazon que ofrecen disfraces para ser el rey de la fiesta de Halloween el próximo día 31, mientras que otras como Tiger, por su parte, prefieren brindarnos un sinfín de elementos decorativos que aportan su granito de arena para lograr esa estética tan especial. Sin embargo, hoy os daremos las claves imprescindibles para lograr esa decoración de forma natural y, ya de paso, sin tener que gastarnos un dineral por el camino.

Los consejos básicos para que tu hogar logre un aspecto terroríficamente elegante este Halloween

El primer aspecto a tener en cuenta es el hecho de que existen algunos elementos tradicionales que juegan un papel fundamental Halloween tras Halloween. Y las calabazas, las brujas o los vampiros son algunos de esos elementos que no solo se hacen imprescindibles en nuestro hogar, sino también en los catálogos de diversas plataformas. Pero, ¿cómo lograr que la decoración de Halloween sea totalmente efectiva?

Más allá del qué, también es importante cómo y dónde decorar nuestro hogar para que toda esa parafernalia terrorífica tenga el efecto deseado, tanto para nosotros mismos como para nuestras visitas. Y precisamente para dar a nuestras visitas una primera impresión de lujo, la entrada es muy importante. Tanto si se trata de un chalet como de un edificio, algunos complementos como telarañas, velas, o timbres tematizados son ideales para causar una primera impresión de lo más llamativa.

Foto: Pexels.

Más allá de cada estancia a nivel individual, siendo el salón el centro de operaciones que, por norma general, tiene todos esos elementos imprescindibles para Halloween, es sumamente importante tener en cuenta todos esos elementos que también pueden jugar un papel importante. Y las ventanas ofrecen infinidad de posibilidades, ya sea con cortinas tematizadas, pegatinas terroríficas e incluso, para los más atrevidos, manchas de sangre.

Del mismo modo que ocurre con las ventanas, el techo tampoco es una superficie en nuestro hogar que sea generalmente demasiado importante a la hora de decorar. Pero se trata de un espacio que nos brinda infinidad de posibilidades. Posibilidades como, por ejemplo, colgar con hilos invisibles todo tipo de complementos imprescindibles para esta gran fiesta, ya sean murciélagos, brujas o incluso arañas.

Si eres una de esas personas amante de la repostería, en Halloween tienes el escenario perfecto para sorprender a tus visitas. Y es que es el momento ideal para sustituir tus bizcochos, galletas o cupcakes por algunos de los más especiales, de la mano de moldes ambientados en Halloween que darán a estos dulces forma de calabazas, arañas, esqueletos y un sinfín de formas terroríficas.

Foto: Pexels.

Y para terminar, el elemento que marca la diferencia para ambientar tu casa este Halloween no es otro que la iluminación. Y a diferencia de la iluminación habitual de un hogar, caracterizada a niveles generales por tonos cálidos o fríos, esta fiesta es perfecta para poner una tira de luces LED que apuesta por colores como el rojo, el verde o el morado, que sean la guinda sobre el pastel a la hora de crear esa atmósfera Halloweenesca.

Unos consejos con los que, más allá de centrarte en qué tipo de complementos comprar para este Halloween, te pueden servir como una guía a un nivel más general para aprovechar al máximo cada uno de los espacios de tu casa, consiguiendo tener la ambientación de Halloween con la que siempre habías soñado.