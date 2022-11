Estas Converse con borrego rebajadísimas se convertirán en tu mejor calzado este invierno

Año tras año, nada parece apear de la lista de zapatillas favoritas a las Converse clásicas, especialmente las de corte alto o abotinadas que no faltan en prácticamente ningún armario influencer y que son las más demandadas en España entre el público femenino. Ahora bien, llega el invierno y estas deportivas que nos gusta combinar con todo no siempre son nuestra primera opción, especialmente en los días más fríos y soñamos con un calzado más calentito.

En 1922, Converse decide rediseñar la zapatilla con las ideas de Taylor y el resultado de este diálogo da como producto la primera zapatilla que firma un atleta: la Chuck Taylor All Star y ya en 1930 se había convertido en una zapatilla bastante popular entre jugadores y el resto ya es historia. Pero claro, un estilo prácticamente idéntico al original puede llegar a necesitar ciertas actualizaciones a lo largo del tiempo, y para 2022 parece ser que la versión que será tendencia es la clásica silueta con una plataforma más alta y borreguito, perfectas para lucir este calzado sin miedo al frío.

Converse Chuck Taylor All Star Lift Platform Cozy Utility

Estas zapatillas con plataformas listas para enfrentar el frío simular un abrigo pde borreguito y le dan un toque comfy a nuestros looks. Ideales para invierno en combinación con cualquier tipo de color ya que se trata de un calzado en color negro esencial para la temporada.

Unas Converse que no sabías que necesitabas, por eso, hazte con ellas antes de que las temperaturas bajen por completo y no dejes que el frío arruine tu look sin saber que calzado ponerte. Además, ahora están rebajadas 30 euros, puedes conseguirlas por tan solo 60 euros. Estamos seguras que no te las quitarás en todo el invierno. Si te han gustado no lo pienses más, aún tienes disponibles todas las tallas.