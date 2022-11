Beige y con plataforma: así son las Converse que arrasan en El Corte Inglés

Las zapatillas Converse no son nada nuevo, pero son una de esas tendencias que perduran más allá de la temporada porque, seamos honestos, la lona no es para el invierno, es para la primavera. Combinado con botas altas, el nuevo Chuck Taylor All Star destaca no tanto por su estampado de tela o color si no por su suela. Si la lona no aísla bien del frío, que lo haga la plataforma.

Desde lona negra con suela de goma y puntera blanca hasta estilos coloridos y personales con diferentes estampados, suelas de plataforma y diferentes alturas de botas. Converse es un acierto seguro, por lo que estos colores beige destacaron en El Corte Inglés. Son una prenda imprescindible para el invierno.

Converse Run Star Hike Colección Platform

Las zapatillas Run Star Hike Colección Platform Earthy Neutrals Alta de Converse son todo lo que necesitas para arrasar en al temporada de otoño e invierno. Si bien no ha quedado claro, el beige es el tono más cotizado de los próximos meses.

Estas zapatillas combinan con todo y te harán sentir más alta, estilizando la figura gracias a su plataforma. Unas imprescindibles para las amantes de la moda. Refresca tu armario con colores neutros inspirados en la tierra que se combinan fácilmente con cualquier atuendo.

Acabadas con sutiles destellos dorados en el parche, los ojales y las puntas de los cordones, son las plataformas perfectas para completar tu fit sin abrumar tu sentido del estilo.

Altas, cómodas y a los pies de la moda, estas Converse de bota y plataforma tienen una personalidad compartida. Los pantalones vaqueros, más allá de los pitillos, las adoran; lo mismo sucede con las minifaldas, más presentes en el street style que nunca. Consíguelas por tan solo 120 euros en El Corte Inglés.