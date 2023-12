La crema de cacahuete de Mercadona más saludable y nutritiva

Existen una enorme diversidad de alimentos sobre los cuales hay una concepción errónea debido a todo lo que hemos oído a lo largo de nuestra vida sobre ellos. Productos que se pueden encontrar en supermercados como la crema de cacahuete de Mercadona, y que, a no ser que te pares a leer sus valores nutricionales, no conseguirás descubrir si se trata realmente de un alimento saludable o no.

Por otro lado, uno de los supermercados que ha decidido apostar bastante fuerte por todo tipo de productos procedentes de otras gastronomías es, principalmente, Mercadona. De hecho, la oferta es variada. El ejemplo perfecto de ello son todos los productos de la gastronomía americana que se pueden encontrar en los lineales de la cadena valenciana. Y hoy, concretamente, os vamos a hablar de un producto que cumple ambas condiciones: la crema de cacahuetes americana, preferida por los deportistas para complementar su ejercicio.

Leer más: Elimina las manchas más difíciles con estos productos sin lejía de Mercadona

La crema de cacahuetes del Mercadona que triunfa entre los deportistas

Ahora, además de la famosa crema de cacahuetes ‘crunchy’ que ha sacado, también existe una crema muy fitness recomendada para deportistas que hace competencia a las grandes marcas deportivas como Prozis, por ejemplo. Dicho esto, la crema de cacahuetes de Mercadona es 100% de cacahuete y viene en un tarro con una pegatina roja muy reconocible de otros productos deportivos de la tienda de Juan Roig.

La crema de cacahuete de Mercadona. Foto: Mercadona

Si le damos la vuelta al envase podemos ver que el 50% de las grasas de esta crema son monoinsaturadas (como las del aceite de oliva, grasa sana), tiene alto contenido en fibra, proteína y compuestos bioactivos. A pesar de todo, es bastante calórico, ideal para consumir antes o después del ejercicio pero sin pasarse.

Más allá de estos valores nutricionales, otro factor a destacar de esta crema de cacahuetes de Mercadona son sus ingredientes, que es lo que la convierte en un alimento de lo más saludable: no cuenta con aditivos, ni espesantes, ni colorantes, ni azúcares añadidos. Lo único que conforma este producto son ni más ni menos que cacahuetes.

La crema de cacahuete de Mercadona. Foto: Mercadona

A pesar de ser un producto bastante saludable, esto no significa que sea un producto adaptable a cualquier dieta, sino que la principal misión de este alimento es recuperar energía después de una sesión de ejercicio intenso. No estamos hablando de un elemento compaginable con una dieta que busque déficit calórico, puesto que por cada 100 gramos cuenta con un aporte de 618 calorías, motivo por el cual es perfecto para recuperar nutrientes, pero no para mantener la línea.

Un producto que se puede encontrar en los lineales de cualquier Mercadona en tarros de 500 gramos por tan solo 3,05 euros, siendo una gran apuesta para compaginar con un ritmo de vida intenso. Un producto que, además, es el ejemplo perfecto de que otras gastronomías también pueden aportar alimentos saludables.