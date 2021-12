Cuello con solapa de muesca y doble botonera es la apuesta de Massimo Dutti para la americana corta tendencia

Con el fin de las restricciones hemos vuelto a la oficina. Lo esperábamos con ganas para salir de casa y poder relacionarnos de nuevo. Sin embargo, seguro que te has encontrado con un problema muy común, no tener tu fondo de armario preparado. El chándal, las sudaderas o el pijama han sido nuestros principales aliados en el último año y estos no son muy apropiados para ir al trabajo. Buscamos prendas cómodas, pero que sean elegantes.

Por este motivo nos hemos dado una vuelta por Massimo Dutti para que encuentres tu prenda ideal. Si hay algo que nunca puede fallar para ir elegante y elevar tu outfit al máximo es una americana. Las blazer son la prenda de la temporada, ya no podemos vivir sin ellas. Nos dan la posibilidad de hacer un sinfín de combinaciones. Casan con absolutamente todo.

La blazer te acompañará en tus ‘looks’ de tu día a día

Massimo Dutti se caracteriza por tener prendas muy elegantes y sofisticadas a precios económicos. Piezas de una gran calidad. Hoy os queremos presentar una de nuestras americanas favoritas para ir al trabajo. Se trata de la americana corta cruzada de lana de full.

Está diseñada en un color gris lo que la dota de una gran personalidad a la vez que versatilidad y es totalmente atemporal. Está disponible desde la talla 34 a la 44. Todo por 129 euros. Tal vez es un precio más elevado, pero os prometemos que vale la pena. Es muy lujosa.

Atentos a sus detalles. Una prenda confeccionada en lana, cuello con solapa de muesca, cierre cruzado mediante doble botonadura frontal, dos bolsillos con solapa, forro interior y fabricada en Portugal.