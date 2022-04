La cúrcuma de Mercadona el gran aliado inflamatorio

La cúrcuma es una especia muy empleada en la cocina, pero para muchos siguen siendo un completo desconocido. Su color y aroma característicos esconden cientos de beneficios. Y puedes encontrarla en tu Mercadona más cercano.

La cúrcuma es originaria de la India Proviene de una planta denominada Zingiberaceae. Su consumo tiene cientos de beneficios uno de los más conocidos es su efecto antiinflamatorio. El uso de esta especie lo reduce significativamente llegando a conocerse como un Ibuprofeno natural.

Otro de sus grandes de la cúrcuma es su función depurativa en especial las personas con problemas hepáticos o estomacales notan la diferencia con el consumo de la cúrcuma de Mercadona. Por lo que es un ingrediente ideal para dietas détox.

Otra de sus funciones es el alivio de molestias estomacales, tomando pequeñas cantidades se consiguen tener digestiones menos pesada. Pero no son los únicos también ayuda a la cicatrización ya que todos estos beneficios se deben a que reactivan el sistema circulatorio.

Pero hay un beneficio que es muy probable que no conocieras y se lleva usando siglos en la medicina tradicional asiática, estamos hablando de sus efectos para combatir la depresión o la tristeza. Debido a que la cúrcuma que puedes encontrar en Mercadona aumenta los niveles de serotonina y a su vez reduce el estrés. Un producto rico en vitaminas C, E y K, en fibra alimentaria, calcio, potasio, sodio y zinc.

Pero la cúrcuma de Mercadona tiene más beneficios, em las culturas asiáticas existe un hincapié en el cuidado del rostro por lo que no es de extrañar que la cúrcuma tenga también esas propiedades. Aporta luminosidad a la piel, también posee activos antibacterianos y antisépticos, es una buena opción para tratar pieles con tendencia grasa y acneica ya que reduce la aparición de granitos, espinillas. Su precio en Mercadona es solo de 1,15 euros y las recetas para tomar este producto son infinitas además de mascarillas de aplicación directa.