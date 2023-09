La cúrcuma y su relación con la prevención del cáncer

Desde hace unos años hasta el día de hoy, los avances de la medicina han sido decisivos para salvar millones de vidas. Actualmente, algunas de las enfermedades que tenían un alto ratio de mortalidad, a día de hoy son relativamente fáciles de tratar de la mano de innovadores tratamientos que han aumentado exponencialmente la esperanza de vida.

No obstante, más allá de los avances médicos, a lo largo de los últimos años también se ha experimentado con diversos tratamientos medicinales con los que cuentan ciertos elementos de la naturaleza. De hecho, hace poco vimos cómo la cúrcuma tiene un efecto natural que actúa como inflamatorio. Pero, ¿puede la cúrcuma ir más allá de eso?

La utilidad de la cúrcuma como agente antiinflamatorio

Lo primero a destacar sobre la cúrcuma es su composición natural, entre la que destacan elementos como la fibra, las proteínas, el sodio, el potasio o el calcio, y algunas Vitaminas C, E y K. Esto implica que, a pesar de que su valor nutricional sea escaso, sirva en gran medida de la mano de sus efectos médicos.

Cúrcuma.

Y es que la curcumina, que se obtiene del polvo obtenido de esta planta, cuenta con diversos beneficios para la salud. Unos beneficios que destacan por una capacidad de producir mediadores de la inflamación y radicales libres, o, dicho de otra forma, hace que a este elemento natural se le atribuyan diversas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Un hecho que no hace sino otorgar a esta planta efectos sumamente positivos en el tratamiento de diversas enfermedades. Unas enfermedades entre las que podemos encontrar la artrosis, el colesterol alto, diversas enfermedades relacionadas con la piel, diabetes y, en última instancia, el cáncer, una de las enfermedades que aún a día de hoy provoca la muerte de muchas personas.

No obstante, este correlación es algo que se debe coger con pinzas, ya que no existen a día de hoy pruebas concluyentes sobre los beneficios de la cúrcuma en el tratamiento del cáncer. Sí es cierto que existe una evidencia científica en lo que respecta a la eficacia de este elemento para reducir todo tipo de inflamaciones. No obstante, tal y como declaran los expertos en la materia, la relación de esto con el cáncer es prometedora, pero limitada.

Por ello, se puede entender que la cúrcuma, que puede ser encontrada de forma sencilla en supermercados como Mercadona, cuenta con un respaldo científico en lo que respecta a sus efectos beneficiosos a la hora de paliar los efectos de determinadas enfermedades. Sin embargo, en lo que respecta al cáncer, y al menos hasta el día de hoy, no existe una evidencia científica que respalde estos efectos.