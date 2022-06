Decathlon tiene el accesorio definitivo para convertirte en una estrella de la natación

Los que se dedican a competiciones de natación necesitan entrenar a diario, sin embargo, eso no siempre es posible. Para un correcto ejercicio se necesita el mejor equipo para mejor la fuerza y una piscina de grandes dimensiones, algo que no está al alcance de todos los bolsillos. Para que el hecho de no tener una piscina no sea un problema en tu rutina Decathlon tiene la solución definitiva que te permitirá entrenar con el máximo rendimiento.

Decathlon ha añadido a su catálogo de equipación de natación el Nadathlon elástico de la marca Nabaiji, un accesorio que se convertirá en el mejor aliado de los amantes de la natación, ya que te permitirá entrenar en cualquier piscina, sin importar sus dimensiones, y hará que tus resultados sean mejores. Es uno de los productos con mayor valoración de la firma francesa, cuenta con una puntuación de 4,62 sobre cinco, basada en la opinión de 319 clientes, de los cuales el 96% lo recomiendan.

Nadathlon elástico de natación de Nabaiji / Decathlon

Entrena en cualquier piscina con Decathlon

Este accesorio te permitirá entrenar los cuatro estilos de forma estática en cualquier tipo de piscina, sin importar cuales sean sus medidas. Este elástico te permite nada manteniendo en el mismo lugar al mismo tiempo que refuerzas el trabajo muscular. Te hará sentir como si estuvieses en una piscina infinita.

El producto está compuesto de dos partes. Por un lado tiene una parte central regulable que se fija en la escalera y por otro la parte intercambiable que se coloca en la cintura o en el pie. Su sistema de utilización es muy fácil, tardarás menos de un minuto en ponértelo.

Solo tienes que engancharte el elástico en la parte del cuerpo que prefieras y ya estas listo para empezar a entrenar. Su longitud es entre 2 y 3 metros, ya que tiene un margen de ajuste de 1 metro para que lo puedas adaptar a la medida que prefieras. Un accesorio ideal si eres un profesional de la natación, ya que te permitirá no perder tu rutina sin importar estés donde estés. Todo ello por tan solo 29,99 euros.

Mejora la técnica, fuerza y resistencia

El agarre del elástico te permitirá obtener mejores resultados en menos tiempo. La natación estática es muy efectiva incluso en algunos casos de rehabilitación, ya que te permite trabajar al mismo tiempo la técnica, la fuerza y la resistencia. Además, su amarre a la escalera te permitirá concentrarte únicamente en la natación y el entrenamiento, simulando que estás en plena competición.

También es una muy buena opción para aprender a controlar la respiración bilateral de cara a futuros entrenamientos y mejorar la patada sin la incomodidad de poder estar molestando a alguien.

Pero esto no es todo, también se puede utilizar para sesiones de Aqua Gym, puedes atártelo y comenzar a correr en el agua. Un accesorio de Decathlon que te permitirá realizar una gran variedad de actividades en la piscina al mismo tiempo que estas refrescado y sin pensar en que algo te pueda interrumpir en tu rutina.

