Decathlon trae a España una mano electrónica que hace masajes por 4,99 euros

Después de la ajetreada vida que llevamos, nos merecemos un buen descanso. Cuidarse es muy importante y darnos un gusto de vez en cuando también. Seguramente que alguna vez has deseado darte un masaje, y es que ¿a quién no le gusta darse uno? Sin embargo, sabemos que estos a veces son muy costosos y preferimos obviarlos.

Hay muchos productos que nos ayudan a relajarnos, como es el caso de la bañera jacuzzi para los pies o un hidromasaje. Decatlhon presenta un invento super revolucionario y que te encantará, no pararás de utilizarlo. Se trata de un automasaje. Si no tienes nadie que te lo dé, no hay problema. Ahora tú eres tu propio masajista. No obstante, este aparato sirve para darte un masaje relajante en los músculos después de practicar deporte.

Así es la mano electrónica para hacer masajes

“Diseñado para darse un automasaje después de hacer deporte.Realiza un masaje por presión con la mano y gracias a las vibraciones. Relaja los músculos con masajes. El masajeador manual se utiliza en múltiples zonas del cuerpo: piernas, brazos, pectorales, nuca… Las vibraciones refuerzan el masaje manual”, presenta Decathlon en la web del producto.

Es una mano de masaje electrónica con vibración que actualmente se encuentra rebajado al 28%, de 6,99 euros a 4,99 euros. El aparato está triunfando en Decatlhon y ya se está agotando. Solo están disponibles las últimas unidades.

Realiza un masaje muscular por presión con la mano y gracias a las vibraciones. Puedes adaptar la presión ejercida según la intensidad y profundidad deseada para el masaje. El masaje y las vibraciones relajan los músculos y contribuyen a una mejor recuperación. Su formato pequeño permite llevarlo a todas partes, en entrenamientos o desplazamientos.

Perfectamente adecuado para piernas, brazos, pectorales, nuca… Para automasajes. Masajeador electrónico con vibración. Su formato pequeño permite llevarlo a todas partes.