Decathlon vuelve a poner de moda en España el deporte que nació en 1903 en California: 4,49 euros

Es verano y es momento de disfrutar de las vacaciones. Seas de julio o de agosto seguro que te has escapado a la montaña o a la playa, incluso te has dado un chapuzón en la piscina. Si no has tenido oportunidad de salir este año y tienes hijos en casa, seguro que habréis hecho juntos más de una actividad. Decathlon te propone una que nunca pasa de moda y que se puede hacer en cualquier sitio de los que te hemos propuesto.

Se trata del conocido frisbee, ese sencillo disco de plástico que se lanza en el aire para que planee girando sobre sí mismo. Un divertido juego para pasarlo en grande con amigos o con familia y que encantará a los más pequeños de la casa si todavía no conocen este juego que tiene más de 100 años de historia.

El curioso origen del Frisbie o disco volador

Este sencillo juego surgió de la forma más simple que puedas imaginar. En una celebración, unos niños norteamericanos estaban disfrutando de un rico pastel de la empresa Friesbie Pie Company, al acabársela les hizo gracia lanzar el molde sobre los que reposaban las tartas. Esto sucedió en California en el año 1903.

La práctica deportiva del disco volador, se practica con 2 o más personas en un lugar libre de obstáculos.