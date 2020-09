26 de septiembre de 2020 (14:32 CET)

Si en plena pandemia de coronavirus salir de casa ya supone un riesgo, las aglomeraciones que se producen en las cajas de los supermercados para pagar no ayudan. Este es el caso de Lidl, cuyos clientes han estallado en las redes sociales por sus filas interminables diarias.

“Hacer compras grandes en un supermercado no preparado para ello es complicado: cajas pequeñas y largas colas porque casi no hay personal en los lineales”, ha criticado una de las usuarias de Twitter.

La verdad es que si antes iba a Lidl a hacer alguna pequeña compra, ahora compro bastante más, los productos van mejorando. Pero hacer compra grande en un supermercado no preparado para ello es complicado: cajas pequeñas y largas colas porque casi no hay personal en los lineales

Muchas de las críticas proceden de los vecinos del barrio madrileño de Tetuán. "¿Lo de las colas interminables diarias en vuestros centros en plena pandemia lo pensáis solucionar? No se... más empleados en las cajas?", ha preguntado Alberto Martínez a la cuenta de atención al cliente de la firma.

“Completamente de acuerdo -le ha respondido otra tuitera- hay seis cajas y solo abren dos o tres porque no hay más personal y las colas son larguísimas”. “Una lástima, la gente dejará de ir si no lo solucionan pronto”, ha añadido.

Lidl se ha disculpado y ha garantizado que avisará a los responsables de la tienda en cuestión para realizar las mejoras necesarias.

Esta situación se lleva repitiendo a lo largo de las últimas semanas. Las aglomeraciones provocan que las colas inunden los pasillos, por lo que dificulta también la compra. Un usuario de la red social aporta documentos gráficos:

"Este es el aspecto de el Lidl. Dos colas igual de larga. Y dos cajas de cinco", lamenta. Y las críticas se repiten:

Pero hay colas en el Lidl no me lo puedo de creer el Domingo una cajera para el de la Avda de Andalucía, dejamos la compra y no vuelvo.

Lo que me faltaba echar la mañana de un domingo en el Supermercado.