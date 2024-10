Gran descuento en El Corte Inglés: rebaja más de 200 euros en este horno multifunción pirolítico

Dentro de todos los elementos que forman parte de un hogar de forma prácticamente obligatoria, los electrodomésticos son los complementos que juegan un papel más importante. Especialmente algunos de ellos, ya que podemos vivir en una casa en la que no haya televisor, pero no en una donde no haya frigorífico.

Es cierto que los electrodomésticos de la cocina, por norma general, se antojan más imprescindibles que los que hacen acto de presencia en cualquier otro lugar del hogar. El motivo principal se esconde en las labores que desarrollan, ya que algunos son imprescindibles para cocinar, otros para lavar la ropa… Y en El Corte Inglés son plenamente conscientes de su importancia.

Leer más: El Corte Inglés tira la casa por la ventana con un descuentazo en el televisor del futuro

El Corte Inglés tira la casa por la ventana con un descuentazo en un horno imprescindible

Enfocándonos únicamente en lo relativo a la cocina, el horno se antoja como un complemento imprescindible para llevar a cabo infinidad de recetas. A día de hoy, es difícil imaginarse una cocina sin un horno, ya que ello limitaría en gran medida las posibilidades frente a los fogones. Y como en El Corte Inglés son conscientes de la importancia de este electrodoméstico, han optado por hacer una gran rebaja en el horno multifunción AEG pirolítico.

El horno multifunción AEG pirolítico, disponible en El Corte Inglés.

No obstante, es importante comenzar por lo importante. Y es que en los últimos años la limpieza pirolítica se ha convertido en una de las funciones decisivas para miles de personas a la hora de elegir un horno, y consiste en una tecnología que emplea un proceso de limpieza en el que el horno se limpia solo, haciendo uso de corrientes de calor para que toda la suciedad, grasas y restos de comida queden reducidos a cenizas, siendo mucho más fácil limpiarlos.

Sin embargo, esa no es, ni de lejos, la única ventaja de ese horno. También cuenta con una tecnología SurroundCook, que gira en torno a una ventilación del horno cuya función principal consiste en garantizar que todos y cada uno de los platos cocinados reciban el calor necesario de manera uniforme, haciendo así que todos los alimentos queden perfectamente cocinados de forma sencilla sin necesidad de siquiera darles la vuelta.

El horno multifunción AEG pirolítico, disponible en El Corte Inglés.

Esta tecnología, por otro lado, brinda al usuario una enorme versatilidada la hora de cocinar, ya que será posible hacer uso de las tres bandejas a la vez, tanto la rejilla superior como las dos bandejas inferiores, sin que esto implique que alguno de los alimentos no se vaya a cocinar del todo. Algo que es posible gracias al anillo térmico que se encarga de distribuir el calor de forma uniforme.

Todas estas funciones, por otro lado, serán sumamente fáciles de utilizar de la mano de la pantalla LED Explore con botones táctiles, en la que podrás encontrar de forma sencilla todo lo necesario para utilizar tu horno de forma muy intuitiva. Y para celebrar la llegada del otoño, desde El Corte Inglés han querido traer este horno a su web como un regalo, en forma de un descuentazo que deja su precio final por tiempo limitado en tan solo 398,65 euros.