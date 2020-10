05 de octubre de 2020 (16:13 CET)

Mercadona, como la mayoría de supermercados, usa trucos del marketing alimentario que son muy conocidos: anuncios llamativos, destacar algunos supuestos beneficios de algunos productos o incluso jugar con los precios para que la sensación sea más barata. Otros, sin embargo, no lo son tanto, y eso a veces ha provocado el enfado de algunos clientes.

Precisamente, una usuaria ha denunciado una de esas prácticas abusivas con unas palomitas chocolateadas de la marca Hacendado. La clienta ha afeado a Mercadona haya llenado más de la mitad de la bolsa con aire, pese a dar la sensación de que el contenido era mucho más grande.

"Marcadona, ¡las bolsas por la mitad! Para eso, hacedlas más pequeñas y ahorrad plástico... En fin", ha señalado la usuaria Marina Lovegood (@MLovegood8). La compañía se ha excusado ante la queja de la clienta: "Sentimos cómo has encontrado las bombitas de choco, y nos gustaría informar a los responsables del producto de lo ocurrido, ¿podrías indicarnos el número de lote y la fecha de caducidad que aparece en el envase?".

La clienta de Mercadona: "He tirado la bolsa"

La usuaria de Twitter les ha respondido que ante la indignación se había deshecho del producto, y les ha dado un buen consejo: "He tirado la bolsa, así que no puedo decirles el número de lote. Fue en el Mercadona de La Vaguada de Cartagena. Lo de hacer las bolsas más pequeñas solo era una sugerencia, más que nada para ahorrar y no engañar al consumidor".

Otra mala práxis similar ha causado indignación. Un usuario ha denunciado publicidad engañosa con la barra de pan de Mercadona con masa madre, puesto que está compuesta únicamente por un 3% de este material estrella vendido como reclamo. El resto de ingredientes que componen la fórmula son: harina, agua, levadura, sal, sémola de trigo duro, antioxidante E300 y extracto de levadura.

Esta ínfima cantidad que contiene el pan le ha parecido una auténtica ofensa al usuario de Twitter y cliente A Almeida (@droalmeidam): "Me siento traicionado por una empresa cuando veo esto, mal Mercadona, muy mal". "3% de masa madre y está en el título del producto, creo que estas prácticas están fuera del marketing actual hace tiempo, toca renovar plantilla", ha concluido.