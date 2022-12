Los mejores dispositivos de iluminación para fotografía

La luz está presente en la fotografía desde los orígenes de este arte. Joseph Nicéphore Niépce utilizó una cámara oscura portátil para exponer a la luz una placa de peltre recubierta de betún. Esta fue la primera imagen grabada que no se desvaneció rápidamente, a finales de la década de 1830 en Francia.

Casi 200 años después, hoy en día podemos hacer fotografías desde un dispositivo que llevamos siempre encima: el teléfono móvil. Y aunque en la actualidad contamos con potentes programas en los que se pueden retocar la iluminación y el brillo de nuestras fotografías, demasiada edición en este departamento puede tener como resultado que las fotografías salgan ‘quemadas’.

La solución, por tanto, pasa por un dispositivo que ilumine los objetos que quieras fotografiar. Entre los que te hemos seleccionado a continuación, destacan los que cuentan con luces LED, que pueden combinarse con distintos colores y ajustar su brillo.

No obstante, las luces para fotografía que hemos seleccionado también pueden utilizarse para grabar contenidos en vídeo o realizar presentaciones en Skype. Por eso, no importa que no hayas cogido una cámara de fotos en tu vida. Con estos dispositivos de iluminación conseguirás el mejor resultado en tus grabaciones y contenidos web.

El más vendido

Neewer presenta su luz LED de mesa que puede combinarse con sus filtros de varios colores – azul, naranja y transparente–. Su ángulo de luz proporciona una amplia difusión de iluminación para capturar imágenes profesionales. Viene con un soporte para que la luz se coloque fácilmente sin caerse ni moverse. Neewer Básico 2 Pack Temperatura de Color 5500K Kit de Iluminación LED de Estudio de Fotografía con Base de Trípode, Filtros de Gel de Color Naranja, Azul y Transparente para Estudio Fotográfico Precio de compra: 31,99 € Ranking: 1 Premio: Colores Puntuación: 99

El favorito

Con un brillo ajustable del 10% al 100%, esta luz de panel de vídeo ofrece una iluminación suave y uniforme en una videollamada. Ideal para reuniones de Zoom, llamadas de Skype, grabación de vídeo de YouTube, transmisión de juegos etc. El mini trípode mejorado tiene una base más pesada y ofrece más estabilidad para la luz del panel LED. Es fácil de montar y plegar. La altura se puede ajustar de 22,5 cm a 1,16 m (8,85″ a 3,8′) cuando se utiliza con la barra de extensión. Luz alimentada por USB. Los ocho filtros de cuatro colores (blanco, amarillo, azul, rojo) brindan la flexibilidad de crear efectos de iluminación coloridos para la transmisión en vivo de juegos etc. Neewer 2 X Luz de Vídeo LED USB de Regulables 5600K con Soporte de Trípode Profesional y Filtros de Color para Grabación en Ángulo Bajo, luminación de Videoconferencia/Juegos/Youtube/Fotografía Precio de compra: 56,49 € Ranking: 2 Premio: Trípode Puntuación: 96

El más económico

OMBAR presenta su ‘softbox’ plegable, un panel para colocar una luz LED. Se puede conectar a la luz de 480 LED de manera estable para suavizar la luz de LED y disminuir la sombra de los objetos cuando esté en uso. Se puede conectar a la luz LED mediante correas de sujeción de forma firme y segura. Gracias a su diseño de fácil manejo, se puede plegar en un tamaño pequeño en la bolsa de transporte incluida para llevarla en su mochila durante un evento al aire libre. Es perfecto para los fotógrafos que dedican a la fotografía de los productos y personajes, blogueros de video, los eventos al aire libre, exposiciones de moda y exhibiciones de productos, etc. OMBAR Softbox Plegable Fotografía, Softbox de Panel Plegable con Accesorios de Correa, Difusor LED de Luz con Bolsa Portátil de Mano para Fotógrafos de Retratos y Productos, Blogueros de Video, etc Precio de compra: 7,99 € Ranking: 3 Premio: Diseño Puntuación: 93

El más duradero

La luz LED de Ulanzi es adecuada para trípodes y pies de flash remoto. Es una opción ideal para cámaras SLR o grabación de video. Hay un imán incorporado en la parte posterior, que se puede unir a objetos metálicos para configurar fácilmente la escena. La luz de Relleno RGB es más pequeña que un teléfono móvil, pero emite una cantidad de luz decente. Cuenta con tres modos de iluminación, con un rango de temperatura de color de 2500-9000K, por lo que brindan más atmósfera y posibilidades de creación. La batería incorporada de 2000 mAh permite una duración de la batería de hasta 10 horas. Es compatible con el puerto de carga Tipo-C. Luz Led Fotografia, ULANZI VL49 RGB Luz de Relleno Vídeo, Luz de LED Cámara de Lámpara Iluminación, Ajustable 2500-9500K, 2000 mAh Incorporada Batería Iluminación Continua para DSRL Cámara Precio de compra: 32,99 € Ranking: 4 Premio: Batería Puntuación: 90

Con esta selección de luces para fotografía, conseguirás unos resultados dignos de profesionales. Como ya hemos visto, cada uno de estos productos tiene una serie de características que los diferencian de los demás, por lo que te animamos a elegir aquel que mejor encaje con tus preferencias.