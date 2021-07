Escoger un buen aceite cuando acudimos al supermercado no es nada fácil. Entre la variedad de marcas que existe y los grados de acidez, pureza o calidad, es una delas tareas más complicada cuando decidimos llenar la despensa. No obstante, con lo que te contaremos a continuación, ya no tendrás tanta dificultad en su decisión. Escoger un aceite te llevará nomás de unos segundos. Eso sí: debes saber que lo encontrarás en Mercadona.

Se trata del Aceite de Oliva Virgen Extra Casa Juncal Cosecha Temprana elaborado por el Proveedor Totaler Aceites Oro Bailén Galgón 99 SLU y que puedes encontrar en las estanterías de los establecimientos de la cadena de supermercados valenciana, así como en su página web.

El aceite de Casa Juncal solo cuesta 3,95 euros

Este aceite de Casa Juncal solo cuesta 3,95 euros en Mercadona por cada botella de medio litro. Es decir, cada litro cuesta 7,90 euros.

Aceite virgen extra Casa Juncal a la venta en Mercadona

En cuanto a su elaboración, este aceite se elabora a partir de aceitunas de la variedad picual en regadío, que se sitúan junto a la Sierra de Andújar en Jaén, una de las cunas de los mejores aceites. Y se usan aceitunas recolectadas entre finales de octubre y principios de noviembre, que es cuando el fruto otorga las mejores propiedades olfativas, gustativa, así como de aspecto.

Premiado con dos medallas de oro

Pero eso no es todo. Porque este aceite virgen extra acaba de ser premiado con dos medallas de oro por su calidad en dos concursos. Uno de ellos es el New York International Olive Oil Competition, donde han señalado que este aceite “es un picual excepcional que cuenta con un intenso aroma a aceituna verde y hierba recién cortada. Posee aromas herbáceos y afrutados de gran complejidad a tomate de vid, alcachofa, trigo verde y almendra. En boca, este aceite sorprende con un delicado y dulce gusto inicial, retrogusto de almendras y finaliza con un agradable y equilibrado picante. Destaca por su sabor persistente y armonioso”.

La otra medalla de oro la obtuvo en el London International Olive Oil Competitions. Allí apuntaron que “integra las distintas fases de producción para asegurar una trazabilidad total desde la formación del fruto en el árbol hasta el envasado y comercialización del producto final, logrando así un excelente aceite”.