El baratísimo postre de chocolate de Carrefour que la OCU valora entre los mejores

Los postres siempre son bienvenidos, ¿verdad? Y si son de chocolate, aún más. Después de una buena comida no hay nada como el sabor dulce pero a la vez fresco de un yogur o unas natillas. De hecho, suele surgir la duda o apreciación de que, si lleva chocolate, ya no es sano. No es así del todo.

De hecho, no lo decimos nosotros, sino la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Como sabes, las natillas son uno de los postres más extendidos, con sus sabores a vainilla, chocolate o incluso coco, y con esa textura tan espesa y dulce a la vez. La OCU ha sacado recientemente un estudio de las mejores natillas del mercado, entre las que se encuentran unas del Carrefour como las mejor valoradas por todos los consumidores.

Las natillas de Carrefour que recomienda la OCU por su precio y calidad

Como sabes, Carrefour comercializa numerosos postres bajo su propia marca, que también lleva su propio nombre. Es una de las mejores compras que recomienda la OCU tras el análisis de las 33 mejores natillas del mercado. En concreto, valoran las natillas de chocolate con 56 puntos sobre 100, nada mal.

Entre sus ingredientes nos encontramos con un 80% de leche entera, azúcar, cacao magro en polvo, almidón, un 2% de chocolate y lactosa. En principio unos ingredientes que no interfieren demasiado con la dieta, y cuyo valor energético es de 117 kcal por cada 100 gramos. ¡El postre ideal para los chocolateros!

Vienen en un formato con cuatro natillas envasadas, un peso de 500 gramos y un precio de 1,54 euros. Es habitual encontrarlas en los frigoríficos de la tienda, y son producidas y envasadas por Interdis FR en Francia.

