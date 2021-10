El bolso con doble cremallera de Parfois que convierte la elegancia en low cost

A veces pensamos que el hecho de que marcas como Mango, H&M o Parfois sean low cost no tienen en su catálogo piezas que puedan servir para las veladas más elegantes. Y es entonces cuando no podemos estar más equivocados. Porque no hay nada más lejos de la realidad.

En Parfois, por ejemplo, podemos encontrar elementos para nuestro look que aumentan el nivel de elegancia, consiguiendo que acudir a una cita especial no tenga que implicar una gran inversión. Todo lo contrario.

Parfois tiene un bolso ideal para los looks más elegantes

Una buena prueba es el bolso que Parfois tiene en su catálogo y cuyas características lo hacen perfecto para los compromisos más exclusivos. Un bolso que, además, es personalizable.

Se trata del bolso bandolera con asas intercambiables que puedes encontrar en la oferta de la firma portuguesa de moda ‘low cost’. Un bolso sencillo y atemporal que luce en un clásico color marrón, pero que no por ello es aburrido.

El bolso bandolera de Parfois cuesta 26 euros

La característica principal de este bolso es el asa intercambiable. Ello nos permite transformarlo en un segundo y pasar de un estilo muy elegante a uno más colorido en con un asa multicolor que viene incluida en la caja. Las asas, además, son ajustables mediante hebilla, lo que todavía le otorga más personalización.

Por otro lado, este bolso se presenta en forma cuadrada. Mide 22,5 de largo, 15 cm de alto y 8 cm de fondo, con un asa de 55 cm de longitud máxima.

Mientras tanto, este bolso bandolera de Parfois también cuenta con dos compartimentos para guardar todos nuestros objetos personales, así como un bolsillo exterior con cremallera para una mejor organización.

Si te interesa, debes saber que este bolso de la firma portuguesa está disponible por solo 26 euros. Un precio excepcional para un bolso que podrás combinar con infinitas posibilidades, sobre todo gracias a las asas intercambiables y ajustables.