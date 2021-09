El iluminador más vendido en Amazon es de Maybelline New York y está rebajado un 24%

Marcas como Maybelline New York entendieron hace ya años que Amazon iba a ser uno de sus mejores socios. Y es que, lejos de ser un adversario, la tienda online americana se ha convertido en una de las mejores plataformas para que cualquier marcas aumente su peso en el mercado.

En el caso de Maybelline New York, son varios los productos que llevan tiempo arrasando en Amazon y confirmando así que todo lo relacionado con belleza y cuidado personal es una de las categorías que va más al alza en nuestro país en la tienda online americana.

Entre otras cosas porque, como suele ocurrir con este tipo de productos, las que ya lo conocen no dudan en ir a por él en Amazon gracias a los buenos precios de la tienda americana y, las que no lo conocen, no hacen otra cosa que acudir a las listas de más vendidos para acabar, normalmente, eligiendo uno de los más top.

El iluminador Maybelline Master Strobing Stick arrasa en Amazon

Un buen ejemplo de ello es el iluminador Maybelline Master Strobing Stick que, como bien podemos ver en este enlace, puede presumir de ser el más vendido en Amazon en su categoría de producto.

El Maybelline Master Strobing Stick con un 24 por ciento de descuento en Amazon

Un iluminador con el que, como apuntan en la descripción del producto en la tienda online, “conseguirás un efecto buena cara al instante realzando tus mejores rasgos” y crearás “dimensión y definición marcando tus puntos fuertes con luz, con el truco de la C.”.

Evidentemente, el precio es uno de los mejores argumentos de venta en este caso. Y es que este Maybelline Master Strobing Stick llega ahora además con un 24 por ciento de descuento, dejando así su precio en tan sólo 6,85 euros lejos de los 8,99 euros que tiene como precio sin promoción.

Con una valoración media de 4,4 sobre 5 con más de 1.000 valoraciones ya registradas, es evidente que este iluminador es una compra segura.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos