El limpiador para tapicerías de coche número 1 en ventas en Amazon elimina la suciedad sin dañar el cuero, la alcántara o el tejido

Cuando aparece una mancha en la ropa, la solución es fácil. A la lavadora y punto. No obstante, cuando esta mancha aparece en tapicerías o tejidos que no es posible lavar a máquina. Sobre todo cuando se trata de tejidos que tenemos en el coche. Pero ello no quiere decir que no existan soluciones eficientes para eliminar esas manchas desagradables y difíciles.

Por ejemplo, el limpiador Sisbrill 361, un producto con el podrás limpiar tejidos como el cuero o la alcántara, así como otras zonas de tu casa o tu vehículo como el salpicadero.

En Amazon encontrarás un limpiador ideal para todos los rincones de tu coche

Este producto lo puedes encontrar a la venta en Amazon en botellas de 750 ml por 7,09 euros.

Este artículo tiene una valoración de 4,4 estrellas sobre 5 y un total de 2.216 valoraciones. Además, es el nº1 más vendido en Limpieza de cuero y tapicería.

Este limpiador Sisbrill 361 disponible en Amazon, según el fabricante, es apto para limpiar suciedad en pintura, manchas en tapizados, los mosquitos enganchados en la carrocería del coche o incluso grasa del motor o las llantas. Todo ello sin necesidad de frotar en exceso.

Fácil de usar y respetuoso con los materiales delicados

Además, este limpiador es respetuoso con las partes más delicadas, asegurando en ellas una limpieza profunda sin producir daños en el material o el tejido.

Sisbrill 361

En cuanto al uso del limpiador Sisbrill 361, es muy sencillo. Solo debemos aplicarlo sobre la superficie a limpiar, dejarlo actuar durante unos minutos sobre los restos y retirarlo con un paño de microfibra o un paño húmedo.

En el caso de tapicerías con suciedad persistente es necesario dejarlo actuar unos 15 minutos. Mientras que en el caso de mosquitos puede que sea necesario retirarlo con agua a presión o con microfibra húmeda. Además, el fabricante recomienda rociarlo sobre superficies frías y evitar que se seque antes de retirarlo.

