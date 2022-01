El mejor molinillo de café eléctrico está en Lidl y cuesta menos de 15€

Preparar un buen café tiene técnica, y, como bien sabrás, no vale cualquier técnica ni máquina. El proceso de hacer café parece simple, pero va mucho más allá de poner el café instantáneo en agua hirviendo, no. Para todos aquellos puristas del café el proceso empieza mucho antes, desde elegir un buen café, hasta molerlo, y ponerlo en una buena cafetera. Y es que cada paso de este proceso es sumamente importante, aunque parezca que no, y repercutirá en el sabor del café.

Por ello, moler el café es uno de estos procesos más importantes. Dentro de un café entran en juego muchísimos factores, y entre ellos, moler el café en pequeñas motas de polvo es algo vital. Depende el grosor, el tamaño, la forma en lo que lo hagamos, conseguiremos un tipo de café u otro. Tampoco es igual utilizar una máquina eléctrica que una manual, recomendando siempre la eléctrica por la sencillez y automatización del proceso.

El molinillo eléctrico de Silvercrest al mejor precio

En Lidl tienen numerosos productos, y entre ellos, uno que nos ocupa lugar a este artículo, para que los cafés te salgan de una manera distinta. Nos referimos a un mollino eléctrico de café de 180 W ideal para disfrutar del café recién molido con solo pulsar un botón.

Molinillo eléctrico Lidl

En su interior, tiene un mecanismo de acero inoxidable que molerá el café automáticamente, sin necesidad de hacer nada más que darle a un botón. Tiene una tapa transparente para controlar el grado de molido, y tan solo habrá que retirar la tapa y poner el grano de café dentro.

8 o 9 tazas de café con este molinillo de Lidl

Nos ofrecerá, más o menos, unos 70 gramos de gramos de café, lo que a su vez, servirá para unas 8 o 9 tazas de café, dependiendo de la cantidad que te guste. Además, es de la ya archiconocida marca Silvercrest, que tiene encantados a todos sus clientes con todo tipo de electrodomésticos de este tipo, que incluso hacen colas en las tiendas de Lidl hasta que se agotan sus productos, como la panificadora de Silvercrest.

Molinillo eléctrico Lidl

Lo puedes encontrar en color negro o plateado, y su precio es muy jugoso teniendo en cuenta los precios en los que se mueven estos mollinos de café de la competencia: tan solo cuesta 14.99 euros en las tiendas de Lidl, o bien comprándolo online con envío a casa en 24/48 horas de la mano de Seur. Así que ya puedes prepararte tus cafés al más puro estilo italiano.