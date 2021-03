Que Primark sea una cadena de tiendas de moda ‘low cost’ no quiere decir que sus productos no cuenten con un buen diseño o este fabricado con materiales de calidad. Todo lo contrario. En su catálogo se pueden encontrar auténticas joyas que, además, no te implicarán una gran inversión, dándote la oportunidad de completar tu compra con otras piezas con todo lo que te ahorras.

Entre las piezas más admiradas de Primark encontramos la que te presentamos en las siguientes líneas. Se trata del ‘Bodi de encaje con tirantes finos en negro’. Una prenda solo apta para las más atrevidas.

Este precioso bodi de encaje es una prenda que desprende elegancia por todos los costados. Y lo podrás combinar a la perfección tanto con pantalones como con faldas. Es ideal para noches de fiestas formales e informales.

No se puede negar que el diseño de este Bodi de encaje es atrevido, pero no se pasa de provocativo, con lo que nunca te saldrás de tono.

Este bodi de Primark cuenta con un estampado muy discreto de flores y los acabados son de rejilla. Y se completa con unos finos tirantes muy sensuales y un escote de pico moderado.

Solo te costará 10 euros

Una prenda que te permitirá triunfar en las ocasiones más especiales y que solo te costará 10 euros. Un precio de risa comparado con el prendas de estas características en otras firmas de moda.

Y entre las prendas con las que puedes combinar este bodi, te proponemos el ‘Vestido negro acanalado a media pierna de tirantes’. También lo puedes encontrar en Primark y Encaja perfectamente con el ‘Bodi de encaje con tirantes finos en negro’. Y lo mejor es que te lo puedes llevar a casa por solo 8 euros.