El producto gourmet de Lidl que está moda entre las celebrities

14 de noviembre de 2020 (11:55 CET)

Cada vez son más los que optan por hacer su compra diaria en Lidl. La cadena de supermercados alemana ha dado un importante paso adelante en nuestro país gracias a, entre otras cosas, su facilidad por ver qué se está moviendo en el mercado.

Es evidente que buena parte del éxito de Lidl llega más allá de sus productos de alimentación. Electrodomésticos, ropa y diferentes productos arrasan en sus tiendas cada vez que los reponen.

Pero ojo porque es precisamente un producto de alimentación el que está provocando que Lidl tenga que reponerlo cada vez con mayor asiduidad: las hamburguesas veganas.

La hamburguesa vegana de Lidl, un éxito

No es que sea precisamente ningún secreto que en los últimos años cada vez son más los que buscan comprar alimentos de calidad, de proximidad y que no contengan muchos elementos nocivos. Por otro lado, también el número de gente vegana crece cada día que pasa en nuestro país.

Y con ellos, cómo no, también el número de producto veganos en los supermercados. En este sentido, uno de los que más lo está petando es la hamburguesa vegana de Lidl. Una hamburguesa que llega con el sello de su marca blanca Next Level Meat y que tiene muchas similitudes con la receta Beyond Meat.

Una hamburguesa en la que, obviamente, no hay ni un grama de carne y que el principal motivo por el cual se ha convertido en uno de los éxitos de esta cadena es porque precisamente está a la venta por la mitad de precio.

En este sentido, incluso celebrities que se han apuntado a una alimentación vegana han optado por ir a por ellas teniendo en cuenta que, como suele ser habitual en Lidl, el precio de este producto está más que ajustado pese a que tiene una calidad excepcional.

Un producto gourmet a muy buen precio y muy sano, una combinación ganadora en los tiempos que corren.