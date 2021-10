El radiador eléctrico top ventas en Amazon tiene pantalla digital, mando a distancia y es programable

Aunque las temperaturas todavía no son muy bajas, ya hemos notado un considerable descenso que nos ha hecho abrigarnos un poco más con prendas de entretiempo. Sin embargo, nos guste o no, el invierno está a la vuelta de la esquina, y lo notaremos en cuanto los días sean mucho más cortos. Seguramente en casa ya sientas que las mañanas son más frías, incluso las noches. Duermes algo mejor y te apetece taparte con una colcha. Y eso de abrir las ventanas está terminantemente prohibido. Es hora de encender la calefacción.

Cuida el medio ambiente y calienta tu casa en invierno sin gastar tanto

Si tu piso no tiene radiadores de caldera, no te preocupes. Los eléctricos puedes ponerlos en cualquier parte de tu casa y funcionan con solo conectarlos a la corriente. En Amazon encontramos este radiador eléctrico de bajo consumo de la firma Orbegozo, uno de los más vendidos.

En Amazon es el radiador eléctrico de bajo consumo mejor valorado por los clientes. Tiene la distinción de Amazon’s Choice con 4,6 sobre 5. Más de 4.000 valoraciones positivas. Actualmente se encuentra rebajado un 19%. Comprándolo ahora te ahorras 27,99 euros.

Este emisor térmico de la firma Orbegozo está disponible en color blanco y cuerpo de aluminio. Su sistema de calefacción es totalmente respetuoso con el medio ambiente, ya que no usa ningún tipo de combustible ni genera humor u olores.

Además, cuenta con mando a distancia y un panel para poderlo programar en un horario y temperatura. Se encenderá cuando quieras aunque no estés en casa y tendrás el hogar caliente cuando llegues. Tiene una programación diferente para cada uno de los siete días de la semana. Olvida poner la calefacción.

Emisor Térmico Bajo Consumo de Orbegozo, en Amazon

Como hemos mencionado se controla a través de una pantalla digital LCD y un mando a distancia. Funciona en tres modos: económico, confort y anti-hielo. Su instalación es bien simple, ya que solo deberás colocarlo donde más te guste, generalmente cerca de alguna pared. Cuenta con soportes para ello y pies de apoyo para mantenerlo recto en el suelo.

“Lo compré un poco por probar a ver cómo funcionaba, pero me he quedado sorprendida al comprobar que funciona genial! Calienta muy rápido y además no consume nada! Recomiendo este producto sin duda alguna”, dice una clienta. “Obligado para los inviernos en casas frías. Cabe destacar el alto rendimiento que tiene por lo poco que consume. A destacar que sea programable, el modo ahorro y el rendimiento inmediato que tiene. Sin duda volvería a comprarlo”, dice otro.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos