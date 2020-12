El smartphone más vendido no es Oppo, Samgung, ni Apple: 229 euros (y arrasa)

23 de diciembre de 2020 (14:57 CET)

Los smartphones suelen ser uno de las compras estrella en las fechas navideñas que ya llegan. Ya sea para regalar para uso propio, los celulares vuelan de las estanterías de las tiendas.

Entre los más vendidos suelen estar los iPhone de Apple, los Samsung o los Oppo. Esta última marca de nueva generación está arrasando por la alta calidad de sus dispositivos electrónicos y sus precios comedidos.

No obstante, no son estos los que están congregando el mayor volumen de ventas. Al menos en Amazon. Porque el smartphone más vendido de Amazon no es de ninguna de estas marcas, sino de Xiaomi. Y es el POCO X3 NFC. Un modelo que, además, está rebajado en un 15%. De pagar 269 euros pasarás a gastarte solo 229 €.

Así es el POCO X3 NFC de Xiaomi

El POCO X3 NFC luce con una pantalla de 6.67" y funciona a 120hz, lo que otorga un desplazamiento y una navegación más suaves. En la parte trasera encontramos una cámara cuádruple AI con un sensor primario de 64MP y puede tomar fotos de gran angular para paisaje, modo retrato y modo macro. Delante tenemos una cámara selfie perforada de 20 MP.

Respecto a su interior, el POCO X3 NFC funciona con el procesador Qualcomm Snapdragon 732G y una CPU de ocho núcleos que garantizan rapidez en la manipulación. Y se alimenta de una batería de 5160mAh de larga duración.

El POCO X3 NFC de Xiaomi está disponible por solo 229 euros

Para recargarlo usa un conector USB-C y es compatible con sistemas de carga rápida de 33 W. Además, a diferencia de los iPhone, sí incluye cargador. El X3 NFC también cuenta con un puerto de 3,5 mm, permitiendo salida de audio por cable, ya sea para auriculares o altavoces.

Por último, cuenta con detector de huellas dactilares en el lateral para poder desbloquear el celular, mientras que cuenta con el sistema NFC, que permite el pago a través de Google Pay.

Recuerda que está disponible en Amazon por un precio rebajado en un 15% de 229 euros. Además, el envío será gratuito, seas o no miembro de Amazon Prime.