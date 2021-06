El teléfono móvil más vendido en Carrefour es este Samsung Galaxy rebajado a 149 euros

Si estás pensando en estrenar smartphone, Carrefour te lo pone muy fácil esta semana con la rebaja que aplica sobre el Samsung Galaxy A21s en su versión de 4GB de RAM y 64GB de memoria. Un dispositivo que habitualmente cuesta 229 euros, pero que en Carrefour encontrarás rebajado hasta los 149 euros. En ningún sitio lo encontrarás tan barato.

El Samsung Galaxy A21s figura entre los productos más vendidos de Carrefour y se caracteriza por su pantalla con tecnología TFT LCD Infinity-O Display de 6,53 pulgadas que ofrece una resolución de 720 x 1600 píxeles.

Samsung Galaxy A21s

Además, cuenta con cuatro cámaras traseras que te permitirán hacer fotos increíbles. Estas usan cuatro objetivos que consiguen 8.0 (Ultra Gran Angular), 48.0 (Principal), 2.0 (Profundidad) y 2.0 Mpx (Macro) respectivamente, y con ellos tendrás imágenes súper realistas. Además, tampoco le falta una cámara selfie de 13 Mpx.

Cuatro cámaras traseras y 64 Gb de memoria

Todo ello está gestionado por un procesador Octa-core Exynos 850 de 8 núcleos que funcionan a una velocidad de 2.0 GHz. Y se alimenta de una batería de 5000.0 mAh. Y en el apartado de memoria cuenta con 4 Gb de memoria RAM y 64 Gb de memoria interna. Por último, cuenta con el sistema Android 10 instalado.

Recuerda, este Smartphone lo encontrarás en Carrefour, tanto en la página web como en las tiendas físicas, con un precio de solo 149 euros. Y ten en cuenta que si lo deseas, puedes financiarlo a 3 meses con un 0% de intereses.

Encuentra una alternativa en Amazon

No obstante, si no te convence o no tienes suficiente, puedes encontrar una versión superior a este teléfono móvil en Amazon a un precio también muy razonable.

Samsung Galaxy A21s

Estamos hablando del mismo dispositivo, pero con 128 Gb de memoria interna. Un Smartphone que puedes encontrar en Amazon a partir de 177 euros y con opción de envío gratuito.

