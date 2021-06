El truco de Netflix para medir audiencias que desmonta el ranking de lo más visto

Llega la noche y te dispones a cenar. Pero tardas en empezar lo que no está escrito. Y es que te has pasado el rato buscando algo para ver en Netflix. Todo te gusta pero nada te acaba de convencer. Siempre acabas descubriendo algo que, a priori, es mejor. Y al final, a no ser que ya estuvieras enganchado a alguna serie y hayas ido directo/a al grano, acabas reproduciendo cualquier cosa que no logra captar tu interés.

No obstante, has visto más de dos minutos. Tiempo suficiente para que Netflix la contabilice como vista. Un ‘truco’ de la compañía de vídeo bajo demanda que genera un mar de dudas respecto a la calidad y el interés real que generan los contenidos que la plataforma nos ofrece como ‘lo más visto’ o ‘tendencia’.

Imagen de un mando frente a un televisor que inicia Netflix

‘Lo más visto’ de Netflix, a priori

Según datos facilitados por Netflix, Los Bridgerton es la producción de la plataforma más vista con 82 millones de espectadores. Esta viene seguida por The Witcher (76 millones), Lupin (70 millones), La casa de papel (65 millones), Tiger King (64 millones), Gambito de Dama (62 millones) y Emily en París (58 millones).

Series que, si eres usuario de Netflix, habrás visto en el top 10 o en la sección de tendencias. Pero, ¿son realistas estos números? Lo cierto es que parece que no mucho.

Así mide Netflix sus audiencias

Porque, según desvela ‘La Vanguardia’, para medir audiencias, Netflix solo tiene en cuenta los primeros dos minutos de visualización. Es decir, si reproduces un contenido dos minutos o más, cuenta cómo vista, independientemente de si le has dado continuidad o no.

Y claro, teniendo en cuenta que Netflix bombardea con sus producciones para que, al menos, veas dos minutos, los registros de audiencia se disparan, aunque no sean realistas.

El resultado: acabamos viendo series y películas como si tuvieran enganchadísimo al público, cuando en realidad no siempre es así.