El vestido más venido de Mango en España tiene una versión ‘total black’

Si quieres ir a la moda, lo mejor es escuchar a los expertos que anuncian cuáles serán los diseños y los colores de la próxima temporada. Aunque ceñirte a ello no siempre es necesario para cautivar a propios y extraños. Hay looks que triunfan sea cual sea la época del año y sin importar cuáles son las tendencias.

En este sentido, las combinaciones ‘total black’ un suelen fallar. El negro es un color que combina con todo y en cualquier ocasión. Es un tono con el que nunca desentonarás y que te permitirá hacer combinaciones de todo tipo.

Leer más: El jersey de punto de Mango para este otoño que bate récords de venta

Mango apuesta por un vestido camisero ‘total black’

Algo que sabe muy bien Mango, pues la firma catalana tiene en lo más vendido un vestido totalmente negro que te encantará para lucir en cualquier ocasión, ya sea cuando vayas a la oficina o para irte de tardeo con las amigas.

Vestido camisero de Mango

Se trata de un vestido camisero satinado que encontrarás en el catálogo de Mango, y que puedes comprar tanto en las tiendas físicas como en la página web. Solo te costará 59,99 euros.

El vestido camisero de Mango está disponible en dos diseños

El vestido de Mango es elegante a la par que informal. Y también muy cómodo gracias a su tejido fluido.

Vestido camisero de Mango

Es un diseño corto y recto que luce un cuello clásico, con mangas largas y puños abotonados. También cuenta con hombreras, que le dan un aire sofisticado. Y se completa con un cierre de botones con efecto joya que quedan ocultos en la parte delantera. Además, nos encanta el corte en la cintura que da la sensación de llevar dos piezas y que realza la figura. Y está disponible en tallas que van de la XXS a la XL.

Vestido camisero de Mango con estampado geométrico

Pero eso no es todo. Si no te convencen los looks con estampado liso ‘total black’, debes saber que puedes adquirir este mismo vestido con un estampado geométrico a cuadros negros y crudos, al estilo de un tablero de ajedrez. Y tanto este como el negro están elaborados con viscosa al 100% en su exterior y con poliéster al 100% en el forro interior.