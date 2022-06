El vestido para invitadas de Oysho con el que podrás lucir una bonita espalda

El buen tiempo siempre supone un momento ideal para todos aquellos planes como celebraciones o eventos que en otra época del año podrían complicarse. Es por ello que, durante esas fechas, muchas parejas planean la fecha de su boda o la comunión de sus hijos, por lo que no es de extrañar que nos surja algún evento especial durante estos meses.

Encontrar el vestido de invitada perfecto para bodas y comuniones no es tarea fácil, pero Oysho tiene la solución. Escoger entre los mejores looks en nuestro fondo de armario puede ser bastante tedioso y, si no queremos repetir modelito, ir de compras es inevitable para poder encontrar lo que buscas.

El vestido de invitada perfecto para tus eventos esta temporada está en Oysho

Este tipo de conjuntos no los solemos utilizar demasiado más que cuando surgen eventos de este estilo, y es por ello que quizás no nos interese invertir demasiado dinero en nuestro outfit. Mirar entre las opciones de las marcas de ropa convencionales nunca está de más y, de hecho, hemos dado con una opción de Oysho que te sorprenderá.

Se trata de un vestido en apariencia sencillo, pero con un detalle que ha conseguido llamar nuestra atención y que es toda una apuesta de Oysho para esta temporada, y es la espalda. Este vestido cuenta con tirantes finos en los hombros y un favorecedor escote en pico ideal para combinar con calzado de todo tipo.

La parte de la espalda es el punto estrella de esta prenda, y es que cuenta con una preciosa espalda semiabierta con cierre de lazada y tirantes cruzados que conseguirá dar un toque distintivo y especial a tu outfit, con el que conseguirás brillas como nunca a un precio muy asequible.

Además, está confeccionado con más de un 50% de lino cultivado de forma natural, sin riego artificial ni semillas modificadas genéticamente, ni tampoco defoliantes. Está disponible tanto en un vivo color rojo como en un tono arena vigoré de lo más elegante. Podrás encontrarlo en tiendas físicas de Oysho o en su página web a un precio de 45,99 euros.