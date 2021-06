El ‘virus’ que amenaza a Netflix desde hace 5 meses llega a España

Cuando entramos en Netflix para ver alguna serie o alguna película de su catálogo, lo habitual es que nos decantemos por escoger lo que la propia plataforma nos recomienda. Nos referimos a esa lista de los 10 productos más visualizados o aquella lista en las que se destacan las “tendencias” del momento.

Además, solemos fiarnos todavía más cuando una serie o película figura en lo alto del ranking durante varias semanas seguidas. Sin embargo, eso es un arma de doble filo que no refleja lo que realmente opinan muchos usuarios y consumidores de la plataforma.

La peculiar forma de Netflix de calcular audiencias

Esto se debe a la forma que tiene Netflix de calcular la popularidad de un título. Porque la compañía no facilita los datos reales de audiencia. Solo se basa en las producciones que han sido reproducidas más de dos minutos. Es decir, no tiene en cuenta si el espectador ha terminado de ver la producción o si la valoración final ha sido positiva o negativa. Eso solo sirve para que la plataforma te dé recomendaciones personalizadas, pero no para los datos generales.

De esta forma, Netflix no nos recomienda lo mejor, sino producciones que sí han empezado a ver otros usuarios, pero que quizás han acabado por no interesar a la mayoría. Y ello no hace más que generar una profunda decepción en los usuarios.

Decepción tras decepción

Pongamos un ejemplo. ‘Lupin’, una serie que tiene dos capítulos iniciales explosivos, va muy a la baja en los tres últimos. Pero claro, como los primeros capítulos los vieron multitud de espectadores, Netflix lo recomienda como un producto estrella, cuando en realidad no ha hecho más que cosechar decepciones.

Otro ejemplo sería la serie ‘Jupiter’s Legacy’, una producción que durante días ha estado entre lo más visto, pero de la que Netflix acaba de anunciar la cancelación. Y eso solo se explica si los espectadores han perdido el interés en acabarla. Es decir, si la audiencia va a la baja en los últimos episodios. Una serie que, por cierto, ha costado 200 millones de dólares, a los que hay que sumar otros 70 millones por la contratación en exclusiva del actor Mark Millar.

Un producto del que se habló mucho en los primeros días de su estreno, pero que no ha tardado en caer en el olvido. Y así ha ocurrido con muchos títulos desde que empezó 2021. Producciones como estas dos mencionadas , o como ‘The One’, ‘Sky Rojo’, entre otras. Es como si Netflix se hubiera dedicado a sacar esos guiones del fondo del cajón por los que no han apostado las grandes productoras. Y sí, algunos no están mal, pero otros explican por sí solos porque no fueron tenidos en cuenta por las grandes empresas audiovisuales.

Muchos usuarios de Netflix consumen por consumir

Algunos apuntan a que este problema responde al hecho de que Netflix estrene todos los episodios de golpe de sus series. Porque ello permite que Netflix tenga mucho contenido disponible, pero de calidad mediocre. Algo que muchos usuarios ya empiezan a descubrir. Y al final hace que muchos espectadores elijan contenidos por elegir, como quien pone un canal cualquiera de la TDT un domingo por la tarde, sin preocuparse por si el contenido es mejor o peor. Y ver por ver, si es gratis, está muy bien. Otra cosa es tener que estar pagando por esos contenidos.

Además, también hay que destacar el afán de Netflix por sacar nuevos contenidos en lugar de seguir con producciones que han tenido más éxito, con el único objetivo de tener enganchados a los clientes más fieles mientras buscan aumentar su cartera, sin importar la satisfacción de los mismos.

Por no hablar de cuando a Netflix le da por estirar el chicle, como está haciendo con series que ya no tienen mucho más que contar como ‘Élite’ o ‘La Casa de Papel’. Y es que ello no hace más que agravar el problema de Netflix, donde encontramos mucha variedad, pero poca calidad.