No pases frío: esta es la parka perfecta para aguantar hasta los -20º

El invierno ha llegado tardío pero con fuerza. Desde el comienzo de año las temperaturas comenzaron a bajar considerablemente y son muchos los puntos del país que ya están lidiando con los temporales de nieve. Decathlon tiene la solución ideal que no pasará desapercibida este invierno.

Encontrar un abrigo cómodo y que proteja correctamente del frío pero que además no se pase de presupuesto, no es una tarea tan sencilla. Si buscamos en tiendas convencionales de ropa, muchas veces nos encontramos o con prendas que no abrigan tanto como nos gustaría o con opciones de precios muy elevados si recurrimos a las grandes marcas.

La parka de Decathlon para mujer ideal para combatir el frío del invierno

Es por ello que cuando damos con alguna opción con un buen diseño, con materiales de calidad que aíslen correctamente el frío y, además, esté bien de precio, no podemos evitar recomendarlo. Eso es precisamente lo que nos ha pasado al ver rebajada esta parka para mujer de Decathlon que no tiene nada que envidiar a grandes marcas como Northface.

Una prenda de calidad en la que merece la pena invertir, te durará varios años y se convertirá en tu «as en la manga» cuando vengan los temporales más extremos del invierno. Ha sido diseñada con el objetivo de poder acompañarte en rutas invernales de nieve y viento para temperaturas de hasta -20ºC.

Cuenta con una capucha antiventisca con manguitos y ajuste en la cintura para poder así limitar la posible entrada de nieve. Además, tiene dos cremalleras en los bajos para poder agacharte o sentarte con la mayor libertad de movimiento posible. Tiene un aislamiento formado por una gruesa capa de guata, un componente aislante gracias al aire encerrado en sus fibras con una doble capa en el cuerpo y simple en los brazos.

Se ha añadido además una solapa interior ancha debajo de la propia cremallera para poder impedir el paso de aire frío. Una opción que además está disponible tanto en azul como en burdeos, blanco o negro. Podrás encontrarla tanto en tiendas físicas de Decathlon como en su página web con un 36% de descuento, con un precio final de 69,99 euros.