Apuesta por una compra segura: estas son las estafas más habituales durante el Black Friday

El Black Friday es una fecha marcada en rojo en el calendario por millones de personas. Unas personas que esperan durante meses el momento en el que aquellos productos que anhelan reciban un jugoso descuento. Un hecho que no ha dejado pasar ninguna plataforma, ya que la gran mayoría de ellas se ha unido a esta moda con auténticos chollos.

No obstante, el aumento del consumo durante este Black Friday no ha captado solo la atención de las diversas plataformas, sino que también ha despertado el interés de los ciberdelincuentes, que aprovechan cualquier situación para intentar sacar dinero de aquellos consumidores a los que pillen desprevenidos. Por ello, y con el objetivo de evitarlas, hoy te hablaremos sobre algunas de las estafas más comunes del Black Friday.

Leer más: Renueva tu hogar inteligente con el Echo Pop de AMAZON a precio histórico en el Black Friday

No caigas en la trampa de los ciberdelincuentes con estos sencillos consejos

A la hora de encontrar el gancho perfecto, estos ciberdelincuentes juegan con el ansia de los consumidores por encontrar auténticos chollos. Por ello, es habitual que actúen enviando a nuestro correo electrónico verdaderas gangas. Gangas que son incluso demasiado buenas para ser verdad, ofreciendo productos falsificados a precios de uno original, o, en el peor de los casos, productos que nunca llegan.

Unos mensajes que habitualmente llegan a través del correo electrónico, pero que no lo hacen únicamente a través de los productos concretos. Otra estafa muy común estas fechas son las tarjetas de regalo falsas. Ofertan tarjetas de regalo en todo tipo de plataformas a un precio muy inferior al del importe de la tarjeta, para después ofrecernos o bien códigos falsos, o bien códigos que ya han sido utilizados.

No obstante, el correo no es el único medio a través del cual buscan poner en práctica este tipo de estafas. Las redes sociales también juegan un papel muy importante en su juego, a través de anuncios patrocinados en los que se nos ofrecen productos a precios de auténtico chollo, o bien con descuentos increíbles en una plataforma concreta, ya sea Amazon, Shein…

Como podemos observar, las vías de actuación de estos ciberdelincuentes son de lo más variadas, por lo que es fundamental extremar todo lo posible las precauciones en lo que respecta a estas actividades. Y la principal precaución que todos debemos poner en práctica durante este Black Friday es comprar únicamente a través de canales oficiales.

Comprobar las ofertas directamente en la página web de la plataforma concreta en la que estemos buscando, y cerciorarnos de que se trata del sitio web oficial, y no una redirección extraña. No debemos caer, presas de la ansiedad, en descuentos que son excesivamente llamativos. Porque el Black Friday es el mejor momento del año para llevar a cabo tus compras, pero, si no eres precavido, podrías llevarte una sorpresa.