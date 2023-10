¿Es malo el exceso de ejercicio? Los consejos de los expertos para hacer deporte sin que afecte a nuestra salud

El ejercicio físico y todo lo relacionado con cualquier tipo de deporte conforma un aspecto fundamental en el día a día de millones de personas. La práctica de cualquier disciplina cuenta con una lista casi interminable de ventajas, entre las cuales destacan un mejor estado de forma, un estilo de vida más saludable, y también efectos de lo más positivos en lo que a la salud mental respecta.

Sin embargo, es imprescindible conocer nuestro cuerpo no solo para conocer cuáles son nuestras capacidades, sino también nuestras limitaciones. Y es que hay una línea muy fina que separa el sacrificio y la dedicación imprescindibles en cualquier disciplina deportiva, y un exceso de ejercicio que puede acabar pasándonos factura a medio y largo plazo.

¿Cuál es la importancia del descanso a la hora de practicar cualquier ejercicio?

Es por todos sabidos que todo en exceso, es malo. Y si bien en muchas ocasiones el fin es positivo, el exceso de ejercicio puede ser perjudicial para nuestro cuerpo y para nuestra salud. Puede que nuestras intenciones solo busquen acelerar el efecto de los resultados, pero la realidad es que todos los expertos coinciden en que el descanso es una parte fundamental del ejercicio.

Foto: Pexels.

El límite hasta el que podemos llegar lo marca cada uno. Es importante escuchar tu cuerpo, entender sus procesos de recuperación y, sobre todo, no forzarlo cuando no puede más. Y el cuerpo nos avisa en forma de agujetas de que, tal vez, sea momento de parar un poco. Es normal sentir algo de dolor después de una sesión intensa de ejercicio, pero si esto es algo frecuente en tu día a día, hay algo que no funciona.

Durante cualquier actividad, nuestros músculos son sometidos a mucho estrés, por lo que es necesario que, tras una actividad de lo más intensa, les dejemos descansar, con el objetivo de evitar lesiones que pueden ir desde distensiones y esguinces, hasta otras más graves. Por ello el descanso es imprescindible para compensar el gasto energético después de una actividad de alta intensidad.

Si bien no hay una cifra exacta que todos deban seguir a rajatabla, los expertos del mundo del fitness recomiendan de uno a dos días de descanso por semana, siendo la base de la que partir, aunque en función de la intensidad del entrenamiento y las sensaciones personales, es una cifra que podría cambiar. Además, para los que practican ejercicios de alta intensidad, también es importante no trabajar la misma zona dos días seguidos.

Foto: Pexels.

A la larga, respetando estos tiempos de descanso no solo podremos evitar esas molestas lesiones y mejorar nuestra salud, sino que, complementándolo con una buena alimentación, observaremos como nuestro rendimiento mejora exponencialmente cuando escuchamos y respetamos a nuestro cuerpo, quedando en evidencia que es tan importante el descanso como el propio ejercicio.