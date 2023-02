La falda de Sfera perfecta para primavera que disimula el abdomen y estiliza tu figura

Aunque parece que el invierno aún viene con fuerza y que puede quedar frío aún para varios meses, lo cierto es que la primavera está ya más cerca de lo que parece. Con apenas un mes de antelación, son muchas las cadenas de ropa que aún siguen lanzando nuevas colecciones de cara ala próxima temporada y Sfera es una de ellas.

Siempre recomendamos reforzar nuestro fondo de armario cuando llega una temporada nueva, y más si es una temporada con un tiempo tan cambiante como la primavera. El entretiempo es siempre complicado a la hora de decidir qué vamos a ponernos y por eso nunca está de más contar con la suficiente variedad.

Leer más: El plumífero acolchado de Massimo Dutti que necesitas para la recta final del invierno

La falda larga más estilizante de Sfera para añadir a tu armario

Hay ciertas prendas que no pueden faltar en tu armario cuando se acerca una nueva temporada, ya sea un plumífero en invierno o unas sandalias en verano. Sin embargo, la primavera es una época más cambiante en cuanto al tiempo y es más complicado establecer unos patrones.

Aunque no es tanto un imprescindible como pueden serlo otras prendas básicas más importantes de nuestro fondo de armario, sí que puede ayudar a crear los looks más cómodos y rompedores. Se trata de las faldas largas o midi como esta opción de Sfera que estamos seguros de que no dejará de venderse esta temporada.

Es una falda larga con estampado de lo más primaveral, cuenta con una cintura elástica de tiro alto que ayudará a estilizar tu figura y te sentará como un guante. Es la prenda que necesitas para crear un estilo desenfadado y juvenil, y además podrás utilizarla tanto para diario como para ocasiones más formales.

A pesar de su gran colorido y estampado, es una prenda bastante sencilla de combinar. Pega tanto con blusas como con camisetas básicas o tops y puedes añadirle todo tipo de calzado. Podrás encontrarla en tiendas físicas o en las nuevas colecciones de la página web de Sfera a un precio de 25,99 euros.