Gracias a Instagram hemos encontrado las gafas de sol de Hailey Bieber

Las gafas de Hailey Bieber no sabemos de que marca serán pero gracias a la influencer Smagazinebysusana hemos descubierto un modelo de una marca española que da el pego 100% y encima tiene 2×1 en su web.

Sobre todo si eres de esas personas que pierden cada dos por tres las gafas de sol estas son para ti porque más allá de que se las hallamos visto a Hailey Bieber y que por eso estemos un poquito obsesionadas con este modelo que en realidad es super básico y atemporal.

La marca en concreto a la que nos referimos se llama Meller, las gafas de sol de esta marca cuentan con un filtro polarizado, ideal para reducir los reflejos ocasionados por el sol en el agua, nieve, superficies metálicas y destellos producidos por luces intensas reduciendo así la fatiga visual.

Estas gafas mejoran el contraste, eliminan los brillos, reduce el estrés ocular e incrementa la claridad visual. Y ahora hemos fichado un modelo que es super parecido a uno que no paramos de ver a Hailey Bieber. En concreto el modelo es el Niamey all black, unas gafas de estilo ojo de gato con un aire muy setentero y son un must para las amantes del street style.

Su precio es de 40 euros, además ahora en su pagina web con el código SUMMER22 tienes un 2×1 en su colección. Este modelo no está disponible solo en color negro, también tienen uno en carey, en un color azul super vibrante y en un tono gris. Todas estas opciones son perfectas para el día a día y no podemos ser más fans de este modelo.

Además de este 2×1 con el que puedes hacerte con dos modelos también tienes la opción de añadir una correa por 12 euros tienes una opción lisa dorada y otra con colgantitos que le dan un toque super chic al look. Con Meller puedes tener las gafas de sol de Hailey Bieber por solo 40 euros.