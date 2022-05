Good American la marca de denim más inclusiva de EE.UU lanza una colección con Zara

Si no conoces la marca norteamericana seguro que si te decimos Kardashians ya sabes de lo que es. Pues Chloe una de las hermanas de Kim Kardashian es la dueña de esta firma de denim. La colaboración entre Zara y Good American trae a la reina del low cost español la inclusividad y la gran variedad de tallajes de la americana. Además de la sostenibilidad ya que toda la colección se realizara con algodón sostenible y fibras naturales pero sobre todo con procesos sostenibles.

Esta colección denim no solo será de vaqueros sino que también hay petos, monos o chaquetas. Otro punto es su precio y si los vaqueros de Good American suele rondar un precio de 150 dólares, con la colaboración con Zara tendrán un precio entre los 30 a 90 euros. Por lo que es una ocasión ideal de hacerte con una prenda de Good American pero a un precio mucho más barato.

Otro de los puntos de esta colaboración es la entrada de un tallaje mucho más amplio en la firma de moda gallega, ya que más allá de la XL son escasos los productos que cuentan con tallas más grandes. Aunque en España no se sabe ni como ni cuando se lanzara en Estados Unidos sale a la venta el 5 de Mayo y esperamos que no tarde mucho en llegar a nuestro país. Por lo que esperemos que está colaboración de Zara no se quede en algo sólo de EE.UU y se queden con la idea de ampliar el tallaje.

Si no conocías está marca y no quieres esperar a la llegada de la colaboración a España, puedes comprar por internet los productos de la marca de Kloe Kardashian. Tienen servicio en nuestro país con precios en euros por lo que te ahorras las cuentas y las tasas y los impuestos ya están calculadas en el envió.

Lucir el estilo Kardashian cada vez es más fácil y con la colaboración con Zara más asequible.