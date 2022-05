H&M tiene el pantalón satinado que ha enamorado a las berlinesas por menos de 30 euros

Que la moda de las berlinesas es todo un referente en todo el mundo no es nada nuevo, sus looks invernales consiguen marcar tendencia en las temporadas más frías del año, pero no es lo único en lo que son expertas. Los outfits de entretiempo también son algo en lo que han conseguido destacar y una prenda de H&M es esta vez la clara protagonista.

Su estilo glamuroso pero sencillo ha dado la vuelta al mundo con fondos de armario de lo más clásicos y cómodos, pero con un toque personal de lo más rompedor. Sus estilos son siempre todo un referente y es por ello que hay un pantalón que no ha podido evitar llamar nuestra atención y parece que también la de ellas.

El pantalón satinado con estampado de rayas de H&M perfecto para combinar en entretiempo

Se trata de unos pantalones satinados de H&M que ha ocupado un lugar importante en el armario de muchas berlinesas y que es de lo más tentador gracias a su irresistible precio. Estos pantalones anchos a rayas son bastante combinables y pueden ayudarnos a confeccionar nuestros mejores outfits de temporada.

El estampado de rayas es totalmente atemporal y muy codiciado esta primavera. Se trata de un print elegante y muy favorecedor que consigue realzar tu figura gracias al efecto de su estampado. Es ideal para entretiempo y lo puedes combinar con unas sencillas zapatillas blancas para un estilo más desenfadado y casual.

No es necesario recurrir a outfits muy complejos, sino que puedes crear los mejores looks tirando de fondo de armario. Estos pantalones a rayas low cost son toda una tendencia en H&M no solo por su diseño, sino también por lo bien que sienta tanto por su estampado como por su tejido satinado que da elegancia a cualquier look.

Este pantalón a rayas con talle alto y cordón ajustable en la cintura es una opción perfecta para añadir a tu armario con una caída suave y favorecedor para todo tipo de cuerpos. Lo más irresistible de él es sin duda su precio, podrás encontrarlo en tiendas físicas de H&M o bien en su página web por tan solo 29,99 euros.