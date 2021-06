H&M trae a España el truco más secreto de Jennifer López y lo vende por 9 euros

Con la llegada de verano, lo habitual es que saquemos del fondo del armario esas prendas frescas y ligeras que nos ayudan a pasar el calor, o que busquemos piezas de este tipo si llega el turno de renovar nuestra colección. Piezas que nos encantan por lo cómodas que son y por sus diseños, pero que en ocasiones conllevan algún que otro inconveniente.

Por ejemplo, los que cuentan con un corte que deja la espalda al descubierto. Y es que a menudo solemos renunciar a estar prendas para no ir sin sujetador. Son muchas las mujeres que no se sienten cómodas cuando no llevan ropa interior en la parte superior.

Una de las soluciones consiste en optar por sujetadores con las tiras de silicona, que suelen quedar muy bien en la espalda descubierta. Las hay que disimulan muy bien que sí llevamos sujetador.

H&M comercializa el truco de Jennifer López

No obstante, existen otras opciones igual de cómodas. Por ejemplo, la que propone H&M. Una solución a la que recurren a menudo ‘celebrities’ como Jennifer López cuando han optado por vestidos con la espalda descubierta.

Hablamos de la cinta adhesiva de algodón que sujeta los pechos y que permite que no se vea debajo de la ropa ni en la espalda. Una alternativa perfecta al sujetador que solo te costará 9 euros y que, como se ve en la siguiente imagen, JLo también utiliza.

En dos formatos y por solo 9 euros

Esta cinta adhesiva disponible en H&M está fabricada en algodón para no dañar la zona del pecho, pero cuenta con una adherencia perfecta para lograr la mejor firmeza.

Cinta adhesiva parapecho de H&M

Además, está disponible en dos tonos, para que puedas combinarlo con las piezas que más te gusten. Y su uso es muy sencillo. Tan solo tendrás que recortarla en la forma deseada para adaptarla a la prenda y que no se vea por debajo.