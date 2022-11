H&M tiene el vestido boho con bordados para usar en todas las temporadas

Después de descubrir cuáles son las grandes tendencias del otoño, apuntar nuevas combinaciones de colores que transformarán nuestros looks e incluso categorizar los pantalones más cómodos que lleva Victoria Federica, es hora de indignar en la categoría de vestidos y descubrir el estilo que dominará tu armario. No es de extrañar que el estilo boho-chic esté de vuelta y listo para tomar el relevo una temporada más y en H&M tienen el vestido perfecto para llevar primero con botas y luego con esparteras.

El boho alcanza su máxima expresión en otoño/invierno y se nota precisamente gracias a prendas como estas. Sin embargo, tanto si eres fan de la tendencia como si no, este vestido es todo lo que necesitas para crear tus propios conjuntos de la época invernal. Un prenda cómoda y bonita que podrás llevar en cualquier plan.

Vestido largo con bordados H&M

Inspirándose en la estética otoñal, los diseñadores de este vestido eligieron bordados en tonos negros sobre un fondo marrón. Una serie de bordados geométricos se extiende a lo largo de la prenda creando diferentes efectos visuales. Una compra inteligentes y rentable que no podrás rechazar.

Se trata de un vestido de largo medio confeccionado en 87% algodón y 13% lino, que garantiza durabilidad pero también comodidad, especialmente cuando las temperaturas son más altas de lo habitual. Tiene mangas raglán largas maxivolumen y puños finos. Además, cuenta con un cinturón fino de anudad y fruncido escalonado bajo la cadera para dar vuelo.

Lo mejor es que gracias a sus tonalidades, combinar colores y hacerlos coincidir es una tarea muy sencilla y la elección de los zapatos y complementos dependerá del propósito que queramos dar al vestido. De esta forma puede ser nuestro aliado perfecto para el día a día con unas deportivas o sandalias planas.

No importa como lo uses, la realidad es que esta prenda promete ser un éxito esta temporada y, por supuesto, no dejaremos de ver a influencers usarlo en los próximos meses. Sin embargo, si te gustó deberías ficharlo antes de que más personas lo descubran y finalmente se agote. El vestido está disponible en las tallas XS a XXL, H&M lo vende por 60 euros.