Ikea acaba con el desorden en cualquier rincón de tu hogar por menos de 30 euros

Dentro de todos los aspectos que juegan un papel importante a la hora de determinar cada uno de los espacios que conforman nuestro hogar, el orden es uno de los fundamentales. Y es que el hecho de tener la casa ordenada, es un factor clave a la hora de diferenciar entre un hogar apacible y uno que no lo sea.

Un aspecto que se puede enfocar desde varios puntos de vista, y al que le pueden jugar en contra otros factores como la falta de espacio, que puede desembocar en la imposibilidad de colocar todo como a nosotros nos gustaría. Sin embargo, como es habitual, a grandes problemas, aportan grandes soluciones desde Ikea.

Leer más: Lidl organiza el garaje de los amantes de las rutas en bici por menos de 5 euros

El cajón de tablero de partículas que encaja en cualquier armario o cajón

El desorden no implica únicamente tener todo tipo de elementos desperdigados por el suelo. Sin ir más lejos, podemos vernos las caras con todo tipo de prendas desordenadas incluso dentro de nuestro propio armario, debido a que este no cuente con la estructura idónea para ello. Y si este es vuestro caso, no existe un producto más versátil que KOMPLEMENT, la gran apuesta de Ikea.

KOMPLEMENT, el cajón minimalista disponible en Ikea.

A grandes rasgos, este producto es ni más ni menos que un cajón elaborado por un tablero de partículas, que cumplirá las funciones que deberían cumplir las bandas que no podemos encontrar en nuestro armario. Una apuesta con un aspecto minimalista, gracias a la cual podemos ordenar todas aquellas prendas que aparentemente no cabían.

Y es que estas cajas se adaptan a las medidas de cada armario de forma sencilla, y no solo nos echan un cable a la hora de organizar la ropa, sino que, a mayores, también es el complemento idóneo en el que guardar objetos pequeños, evitando así que podamos llegar a perderlos. Además, cuenta con un amortiguador integrado, gracias al cual este cajón se cierra de forma lenta y suave.

Un invento que pone fin a uno de los principales problemas con los que nos topamos a la hora de decorar nuestro hogar y de encontrar el complemento perfecto para ello. Todo ello, como es habitual, a través de la página web de Ikea, donde nos podremos hacer con este práctico invento por el irrisorio precio de tan solo 27 euros.