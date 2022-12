Ikea apuesta por un clásico para crear el regalo perfecto para los peques de la casa

Si existe un hecho que haga que la mayoría de personas identifiquen a Ikea por encima del resto de aspectos, es su posición como plataforma de referencia dentro del sector de la decoración. Y no es para menos, ya que la cadena sueca cuenta con una variedad prácticamente inabarcable de todo tipo de elementos decorativos con los que conformar nuestro hogar.

No obstante, como suele suceder con las plataformas más ambiciosas, en Ikea no tienen miedo a la hora de expandir sus fronteras, y ofrecer determinados productos enfocados a otros nichos más allá de la decoración. Lo que muchos no esperaban, es que la cadena sueca incorporase a su catálogo elementos de ocio para los más pequeños de la casa, como es el caso del producto del que hablaremos hoy.

Ikea mantiene entretenidos a los peques de la casa

Todo aquel que cuenta con niños pequeños en su casa, conoce la importancia de mantenerlos entretenidos. No solo para fomentar su creatividad y para generarles horas de diversión, sino para que los padres también tengan tiempo para dedicarse a sí mismos. Y la propuesta de Ikea para lograrlo recibe el nombre de LILLABO.

LILLABO, el tren de 20 piezas disponible en Ikea.

Dicho de otra forma, se trata de un clásico juego básico de tren de 20 piezas, de los que han existido toda la vida, con el que los pequeños podrán montar sus propias pistas para conformar todo tipo de vías distintas mediante las 20 piezas con las que cuente, con el objetivo de promover horas y horas de diversión a los pequeños.

Cuenta incluso con el clásico túnel por el que los pequeños podrán hacer pasar los vagones del tren, además de contar con un sistema que se adapta a la mayoría de los sistemas de ferrocarril que existen en el mercado de la juguetería, por lo que los pequeños podrán elegir entre una gran diversidad de vagones.

Además de fomentar el pensamiento lógico de los peques y fomentar su creatividad y su imaginación, este producto destaca por estar compuesto a base de un material de haya maciza, recubierto con pintura acrílica, creados con el objetivo de ahorrar recursos en lo que respecta a la tala de árboles.

Un producto con el que Ikea demuestra no tener ningún miedo a la hora de atreverse a innovar con diversos tipos de productos. En este caso, entrando en un mercado tan complejo como el de la juguetería infantil. Un producto que, además, podréis encontrar en la página web de la cadena sueca por un precio de tan solo 9 euros.